Mais um fim de semana, mais uma etapa, mais um dia marcante para o surf nacional: Yolanda Hopkins, algarvia de 24 anos que chegou aos quartos de final dos últimos Jogos Olímpicos de Tóquio, ganhou este domingo a etapa de Taghazout Bay, em Marrocos, e garantiu de forma antecipada o título europeu da modalidade, naquela que foi a terceira vitória conseguida pela atleta nesta temporada de 2022/23.

???? Yolanda Hopkins venceu a etapa de Taghazout Bay, em Marrocos, prova do Qualifying Series da WSL! ???? A portuguesa, líder do ranking europeu, superou a francesa Pauline Ado na final.#COPortugal | ???? Damien Poullenot/WSL pic.twitter.com/GuPptIT1a7 — Comité Olímpico de Portugal (COP) (@COPPORTUGAL) February 26, 2023

Numa fase final de competição que contou com três atletas portuguesas, Yolanda venceu a compatriota Francisca Veselko nas meias, batendo depois no heat decisivo a francesa Pauline Ado (que ganhara antes a Carolina Mendes) por 0,007 pontos numa final disputada até aos últimos minutos (13,40-13,33).

Com a vitória na etapa QS3000 de Taghazout Bay, que se juntou aos triunfos no QS3000 de Anglet, em França, e no QS1000 de Newquay, no Reino Unido, Yolanda Hopkins assegurou já a conquista do título europeu, sucedendo na lista a uma outra surfista portuguesa, neste caso Teresa Bonvalot.

Além da conquista do título europeu, Yolanda Hopkins conseguiu a qualificação para o circuito Challenger Series de 2023, que irá depois atribuir as vagas para a World Surf League, o circuito mundial, de 2024.

