A derrota em Milão travou uma série de vitórias consecutivas do FC Porto mas nem por isso fechou as contas na eliminatória dos oitavos da Liga dos Campeões frente ao Inter, mantendo na mesma a caminhada de seis triunfos seguidos no Campeonato como fator de motivação para debelar um desaire consentido nos minutos finais com sabor a injustiça entre os elementos dos azuis e brancos. E era nesse contexto que chegava mais um encontro no Dragão frente ao Gil Vicente, apagando o que se passara antes e sem pensar no que se vai passar depois. “Os jogos são todos diferentes. Não há jogos iguais até porque as equipas vão mudando consoante a forma dos jogadores, os castigos… Cada jogo tem a sua história e nós queremos escrever da melhor forma a do próximo jogo, fazendo um jogo competente e ganhando”, destacava Sérgio Conceição.

Apesar da habitual “azia” pela desvantagem trazida de Itália, num encontro onde Otávio foi expulso pela primeira vez por acumulação de amarelos, o técnico olhava para a preparação do jogo frente aos minhotos passando ao lado desse desaire na Liga dos Campeões, dos poucos dias de preparação e da disposição tática diferente do Gil Vicente. “Temos de focar muito na nossa equipa mas também a olhar para o adversário. Precisamos de anular alguns pontos fortes, fazendo trabalho específico que nós treinadores precisamos de fazer. Precisamos de ter um grupo que conhece bem o que o treinador quer, ser fiel aos princípios da equipa. Por vezes o tempo é pouco e queríamos mais mas não é possível. Gostamos do calendário que temos, diz que a equipa está em todas as frentes e isso deixa-me muito satisfeito”, referira.

