A partir de Abril, arranca a produção na fábrica de Izmit, na Turquia, do renovado Hyundai i10, substituindo-se o modelo que foi lançado em 2019. O construtor sul-coreano não refere quaisquer alterações do ponto de vista de motorizações nesta actualização, pelo que deduzimos que a actual oferta se manterá, ou seja, o citadino deverá continuar a ser proposto com dois motores a gasolina, um tricilíndrico de 1,0 litros com 67 cv e injecção multiponto, e outro mais potente (100 cv) reservado à versão N Line, também ela com argumentos refrescados.

Assim, no final deste semestre, o i10 que vai desembarcar nos concessionários europeus mantém os seus principais atributos, com a sua generosa distância entre eixos (para o segmento) a permitir-lhe oferecer um habitáculo surpreendentemente espaçoso, a que alia uma bagageira capaz de servir sem grandes malabarismos as necessidades de transporte de uma família. Isto porque a mala pode crescer dos 252 litros, com os assentos na sua configuração habitual, para os 1050 litros mediante o rebatimento dos bancos. Além disso, o porta-bagagens está dividido em duas partes. Contudo, a renovação agora apresentada vem dar uma lufada de ar fresco ao modelo sul-coreano que milita no segmento A, com um conjunto de retoques que lhe conferem um aspecto mais jovem e moderno. A isso há que juntar um conjunto de tecnologias que, não aportando nenhuma inovação, são contudo comuns apenas em segmentos superiores, o que constitui um trunfo para o i10 alargar o seu potencial leque de clientes.

Por fora, as principais alterações remetem-nos para os grupos ópticos, com as luzes de circulação diurna a passarem a estar integradas na grelha, esta completamente nova e a assumir um formato tipo favo de mel. Muda também a assinatura luminosa, tanto à frente como atrás, sendo que na secção traseira se evidencia o “H” desenhado pelos LED na linha horizontal da bagageira.

Equipado de série com jantes de 15 polegadas (de 16 apenas na versão N Line), o renovado Hyundai i10 apresenta-se personalizável numa paleta de oito cores distintas para a carroçaria, à qual se imprime um semblante mais atlético por via do contraste gerado pelo tejadilho preto. No caso do i10 N Line, é convocado o universo do desporto motorizado através de uma série de elementos específicos desta versão, do pára-choques às novas jantes de liga leve, sem esquecer detalhes a vermelho, inclusivamente no interior, onde as costas dos bancos exibem uma tripla faixa nesta cor (foto na galeria abaixo).

Hyundai i10 N Line 5 fotos

Em matéria de tecnologia, as novidades prendem-se sobretudo com os sistemas de segurança e soluções de conectividade. Começando pelos primeiros, o citadino sul-coreano é sempre proposto com o chamado Hyundai Smart Sense, um conjunto de sistemas avançados de ajuda ao condutor que integra funcionalidades como a travagem autónoma de emergência, que passa agora a reconhecer também os ciclistas que se atravessem à frente do i10. Depois, tal como já acontecia no modelo que ainda se encontra à venda há que contar com o sistema de manutenção na faixa de rodagem e o alerta de ocupante no banco de trás, para que ninguém fique esquecido no carro.

No interior, o i10 vem equipado de série com um cluster LCD de 4,2 polegadas e ao centro, nas versões mais equipadas, mantém-se o ecrã táctil de 8 polegadas, compatível com Apple CarPlay e Android Auto sem fios. A conectividade estende-se ainda à inclusão de duas entradas USB C (uma à frente e outra atrás), à nova geração do eCall e à actualização remota de dados over-the-air (OTA).