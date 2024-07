Resultado de um investimento de 1100 milhões de dólares, aproximadamente 1015 milhões de euros, começou a operar na Indonésia a primeira fábrica de baterias baratas para eléctricos acessíveis, detida em partes iguais pelas empresas sul-coreanas Hyundai Motors — que produz veículos para as marcas Hyundai, Kia e Genesis — e LG Energy Solutions, um dos maiores fabricantes de baterias para veículos de marcas ocidentais.

A nova fábrica de baterias desta parceria, denominada HLI Green Energy, começou a ser negociada em 2021. Esta semana iniciou a actividade com uma capacidade de produção anual de 10 GWh, ou seja, pode fabricar acumuladores para até 150.000 veículos. E nem todos eles serão destinados ao mercado indonésio, onde os modelos eléctricos representam somente 2%, embora devam atingir 10% em 2030.

O primeiro dos modelos eléctricos a usufruir das novas baterias será o Hyundai Kauai EV, a que se irá seguir uma série de novos lançamentos. O objectivo do fabricante é reunir condições para enfrentar com maiores probabilidades de sucesso os modelos eléctricos baratos que vêm da China. Por exemplo a BYD, que tem o mercado indonésio debaixo de olho, fez chegar esta semana àquele país o primeiro lote de veículos a bateria chineses, operação que terá continuidade.

Estas baterias baratas ficam disponíveis precisamente no momento em que chega ao mercado o eléctrico mais acessível da Hyundai, o Inster EV, modelo que também vai ser comercializado na Europa, inclusive em Portugal. Com dimensões compactas que o colocam no segmento A, mas com formato de SUV e níveis de habitabilidade interessantes, o Inster será proposto entre nós por menos de 25.000€.