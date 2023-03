O Liverpool tem tido dificuldades em encontrar folgas para o caos. Nos últimos anos, o Manchester United tem sido a casa da instabilidade e, mesmo que esta época também já o tenha sido, o ambiente parecia calmo para a equipa de Old Trafford que ainda se vê dentro da luta difícil pelo título. Na 26.ª jornada da Premier League, em Anfield, o filme andou para trás.

De repente, o Liverpool parece jogar aquilo que todos esperavam que o Liverpool jogasse. O Manchester United caiu com aparato semelhante quando Salah, com um drible desconcertante, mandou o defesa, Lisandro Martínez, ao chão antes de assistir para mais um dos sete golos sem resposta.

Golos foram coisa que não faltou para o conjunto de Jurgen Klopp neste jogo. O próprio treinador alemão reconheceu que a temporada tem corrido melhor aos de Manchester. “Da forma como as coisas estão, esta temporada está a ser melhor para eles”. Ainda assim, deixou uma garantia “há tempo e oportunidade para melhorarmos as coisas. Juntos podemos lidar com problemas e encontrar soluções. Juntos podemos encontrar uma maneira de sermos melhores. O bom deste clube é que se constrói na união, principalmente nos momentos que não são tão bons”.

Os desejos de Klopp não podiam ter tido melhor repercussão naquilo que a equipa fez em campo. Gakpo (43′ e 50′), Darwin (47′ e 75′), Salah (66′ e 83′) e Firmino (88′) foram os autores dos golos com que o Liverpool derrubou um Manchester United ausente de forças. O último golo, anotado pelo avançado brasileiro, foi comemorado de uma forma especial depois de se saber que o jogador vai deixar o clube no final da época. Bruno Fernandes e Diogo Dalot estiveram no onze inicial da equipa de Erik ten Hag e foram dois nomes que sofreram com o massacre. Do lado do Liverpool, Diogo Jota entrou no decurso da partida. Pelo caminho, Mohamed Salah chegou aos 129 golos e ultrapassou o Robbie Fowler como melhor marcador de sempre do Liverpool na Premier League.

Com a vitória por 7-0, a maior vitória de sempre do Liverpool sobre o Manchester United — a anterior era de 7-1 –, os reds ganham uma nova força para lutarem pelos lugares europeus e passam a ocupar o quinto lugar. A equipa de Old Trafford volta a perder (e de que forma) 11 jogos depois e atrasa-se na luta pela Premier League onde mantém o terceiro lugar a 14 pontos do líder Arsenal, embora com um jogo a menos.