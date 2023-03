Por força das lesões e dos castigos, Sérgio Conceição ia ser sempre obrigado a fazer alterações no onze inicial do FC Porto para o jogo da Primeira Liga contra o Desp. Chaves. A saída de Taremi não era uma das mexidas esperadas. Afinal, o iraniano tinha sido titular em todos os jogos do campeonato esta temporada. O treinador dos dragões justificou-se referindo que também espera que os suplentes tragam garantias à equipa no momento em que entram em campo.

“Fiquei muito satisfeito com os dois jogadores que jogaram na frente. Tanto o Danny, como o Toni marcaram. Fico muito contente com isso. Escolho sempre em função daquilo que é a semana de trabalho”, começou por explicar Sérgio Conceição. “Tem que ver com os jogadores que me dão mais garantias no treino e não com o nome ou os minutos que têm até este momento. Não é só o onze inicial que dá essas garantias. Os jogadores que estão no banco também têm que acrescentar alguma coisa e foi isso que aconteceu”.

Mehdi Taremi tem merecido a confiança do técnico azul e branco desde que chegou ao FC Porto. Deixar o avançado no banco é abdicar do melhor marcador da equipa esta temporada com 21 golos em todas as competições, 12 no campeonato. Ainda assim, os dragões conseguiram vencer o Desp. Chaves por 3-1. Danny Loader, Otávio e Toni Martínez foram os marcadores. Mesmo só tendo entrado aos 83 minutos, Taremi foi a tempo de fazer a assistência para o último golo dos dragões. Conceição ficou agradado com o comportamento da equipa.

“Foi um jogo bem conseguido da nossa parte. É sempre difícil jogar aqui em Chaves. Entrámos bem. Criámos logo duas ou três situações de golo. Fomos para o intervalo com uma vantagem justa”, analisou. “Não entrámos tão bem na segunda parte. Eles fizeram o golo através de um penálti. Fomos gerindo o jogo sempre de uma forma que gostei. Por vezes, não se pode tocar violino, toca-se bombo. Hoje, foi uma vitória do realismo que tivemos”, continuou o técnico.

“Estou-me a recordar de uma ou outra perda de bola que não podemos ter e que permitiu ao Despprtivo de Chaves ganhar, nos minutos iniciais da segunda parte, algum ascendente. Uma reação normal e natural de uma equipa que está a perder 2-0. Nós é que devíamos ter mais bola e gerido melhor o início da segunda parte. No geral, foi um jogo competente dos meus jogadores. Trabalharam muito para que esta vitória acontecesse. Mérito deles”, constatou, sabendo que mesmo com o triunfo, o Benfica, líder do campeonato, vai continuar a oito pontos.