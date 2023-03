Um grupo de quatro pessoas agrediu, na passada quarta-feira, um vigilante e um enfermeiro nos serviços de urgência no Hospital Distrital da Figueira da Foz.

De acordo com um comunicado enviado ao Observador pela administração do hospital, quatro pessoas entraram, pelas 19h00 da passada quarta-feira, nos serviços de urgências e estavam a “acompanhar um homem que estava inconsciente”.

“Quando entraram nos serviços de urgência, subitamente, agrediram com violência o vigilante”, tendo provocado ferimentos graves no responsável. O grupo agrediu depois um enfermeiro. Contudo, assim que tiveram conhecimento que a Polícia de Segurança Pública (PSP) se deslocava ao local, as quatro pessoas fugiram. “A PSP deslocou-se à instituição e tomou conta da ocorrência.”

O comunicado dá ainda conta de que foram “registados danos na cancela do estacionamento do parque do hospital”.

O Conselho de Administração do Hospital da Figueira da Foz manifesta-se “solidário” com os profissionais, garantindo estar a “promover todas as diligências necessárias para agir judicialmente contra os agressores”. Apela ainda a que “todos os cidadãos respeitem o trabalho e a integridade física dos profissionais de saúde, bem como dos funcionários das empresas de segurança privada, que procuraram assegurar a ordem necessária para que os profissionais de saúde prestarem os cuidados necessários a quem recorre ao hospital”.