Várias empresas de Elon Musk — Tesla, Boring, SpaceX — estarão a adquirir milhares de hectares de terrenos agrícolas na cidade do Texas, com o objetivo de ser construída uma cidade denominada SnailBrook — o nome da mascote de uma das empresas de Musk —, para que funcionários e colaboradores das empresas do dono da rede social Twitter possam viver e trabalhar. É quase uma imitação de ‘Don’t Worry, Darling’, um filme de 2022, onde uma comunidade vive e trabalha dentro desse espaço.

Segundo a reportagem do Wall Street Journal, terão sido adquiridos, até agora, 1.400 hectares perto de Austin, capital do Estado do Texas, onde as obras para criar a cidade de Musk já começaram. O projeto está a ser construído junto das instalações da Boring e da SpaceX, duas empresas de Musk, e inclui casas modulares, zonas de lazer, uma área para desporto ao ar livre e um ginásio. Musk quer que os funcionários das suas empresas, com instalações em Austin, “sejam capazes de viver em casas novas com valores inferiores aos do mercado imobiliário”.

Em 2020, o bilionário anunciou que levaria a sede da Tesla da Califórnia para o Texas devido à pandemia da Covid-19. Nos anos seguintes, as empresas começaram a conquistar terreno e a concluir negócios com entidades texanas, nomeadamente a Boring que possui dezenas de propriedades, terrenos para construção comercial e residencial e diversos terrenos agrícolas, como demonstram documentos públicos.

A cidade de Elon Musk que terá catalogado o plano como utopia está pensada para Bastrop a 30km de Austin. No entanto, a autarquia da cidade não confirmou nem aprovou o projeto por exigir um determinado número de habitantes.