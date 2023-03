Uma hegemonia quase completa em termos nacionais, uma espécie de “besta negra” ao longo da presente temporada. Depois de mais uma vitória no dérbi frente ao Sporting realizado em Viana do Castelo, o Benfica voltava à final da Taça de Portugal e reencontrava a Fonte do Bastardo, conjunto açoriano que venceu pouco depois de aterrar no continente o Castêlo da Maia e voltava a desafiar os encarnados por mais um título. Até agora, a vantagem pertencia aos insulares: em quatro encontros realizados na presente temporada, a equipa lisboeta ganhara apenas um na segunda fase do Campeonato contra três do conjunto da Praia da Vitória incluindo a decisão da Supertaça, que quebrou uma série de títulos consecutivos dos benfiquistas.

Também por isso, e numa fase em que o Campeonato está prestes a entrar nas decisões, havia quase uma espécie de tira-teimas entre a tentativa de “vingança” do Benfica depois da derrota na Supertaça e a tentativa de somar o segundo troféu da temporada do Fonte do Bastardo (tendo ainda a principal prova nacional como meta), algo que há alguns anos não acontecia. E a intensidade do duelo foi um espelho disso mesmo.

Os dois primeiros sets mostraram a qualidade dos dois conjuntos sobretudo no plano ofensivo mas com os encarnados a levarem a melhor por conseguirem aquilo que os açorianos procuraram sem sucesso: parciais de três/quatro pontos consecutivos no side-out que colocava os melhores na zona de serviço. Foi isso que desequilibrou o primeiro parcial, com um 4-0 a abrir que teve peso no 25-21 final; foi isso que marcou o segundo set, com dois momentos por cima do encontro a fecharem o resultado em 25-19. O terceiro parcial ainda foi prolongando o equilíbrio no marcador mas o bloco dos lisboetas voltou a aparecer na fase decisiva, permitindo mais uma vez ganhar uma boa folga no resultado para fechar a vitória com o parcial de 25-18.

