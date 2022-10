Trinta e sete vitórias em 38 jogos nacionais, vitórias em todas as provas (Campeonato com liderança em todas as fases até ao playoff, Taça de Portugal e Supertaça), domínio completo em termos nacionais. Se é verdade que todas as épocas desde que Marcel Matz chegou ao comando do Benfica foram marcadas pelo sucesso dos encarnados, a última tornou-se aquela onde essa supremacia foi mais evidente, com um único desaire frente à Fonte Bastardo e ainda na fase inicial do Campeonato. Ao todo, e em dez provas que disputou em Portugal, o brasileiro alcançou nove vitórias entre três Campeonatos, duas Taças (falhou o pleno com uma derrota com o Sporting em 2021) e quatro Supertaças. Agora, tentava a quinta seguida.

“É uma final de um jogo único. É sempre muito perigoso porque, dependendo do dia, as coisas podem correr melhor para um lado e menos bem para o outro. Por isso, temos de estar muito focados. O grupo fez uma boa preparação em setembro. Acredito que todos querem conquistar mais uma Supertaça para o Benfica, contra uma equipa tradicional no voleibol português, com uma nova formação, que ainda não vimos jogar, não vimos como funciona o seu sistema. Mas a preocupação maior é preparar a nossa equipa. A equipa está preparada, tem sido consistente ao longo dos anos. A pré-temporada nunca é fácil de levar, estamos sempre perto do limite dos jogadores, algumas lesões podem acontecer, mas com a diminuição da carga física os jogadores vão estar bem”, comentara no lançamento Marcel Matz.

“Vamos defrontar uma equipa que parte como grande favorita para este jogo. Nós estamos numa fase de remodelação, de crescimento e o que podemos prometer para é que vamos deixar tudo em campo. É uma final, e as probabilidades, apesar de estarem a pender claramente para o Benfica, sendo só um jogo, dão azo a que as surpresas possam acontecer mais facilmente. Vai ser muito complicado para nós mas vamos dar o nosso melhor, tentar proporcionar um bom espetáculo e contribuir para promover a modalidade”, destacara na antecâmara o novo técnico da Fonte Bastardo, Nuno Abrantes.

O panorama a nível de Supertaças de Portugal adensava também esse favoritismo do Benfica, que nas últimas 11 edições tinha conseguido dez vitórias (a exceção foi em 2017, com triunfo do Sp. Espinho) sendo que até essa série iniciada em 2011 ganhara apenas um troféu na competição no longínquo ano de 1990. No entanto, e depois de um set inicial ganho pelos encarnados por 25-21, a Fonte Bastardo conseguiu subir, empatou o jogo com 25-19, ganhou de seguida o parcial determinante para o rumo dos acontecimentos (25-22) e fechou com novo 25-19, alcançando a sua primeira Supertaça da história depois de ter perdido por quatro ocasiões contra o Benfica nas decisões da prova até 2022.

