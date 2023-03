A diretora dos serviços de Psiquiatria do Instituto Português de Oncologia (IPO), Lúcia Monteiro, é suspeita de falsificação de informações clínicas de diagnóstico referentes a Joe Berardo, avança esta terça-feira a TVI/CNN Portugal. O alegado falseamento de informações teria o propósito de ajudar o empresário a escapar-se à justiça no processo em que é suspeito de fraude fiscal e de burla.

Lúcia Monteiro é arguida por suspeitas de crime de atestado falso, tendo segundo o mesmo canal, sido alvo de buscas da PJ devido a um relatório clínico de 2021 em que atestou que o empresário sofria de défice cognitivo, problema que alegadamente teria especial impacto na sua memória.

As buscas, realizadas nas duas últimas semanas, detalha o mesmo canal, resultaram na apreensão de correspondência com os advogados de defesa de Joe Berardo.

Além do défice cognitivo, a médica terá atribuiu no relatório clínico outras limitações a Joe Berardo. A defesa de Berardo tem alegado sempre que os problemas de memória do comendador o impedem de se conseguir defender.