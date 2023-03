Foram mais de dois meses, passaram a uma velocidade bem superior. Porque houve os encontros com todos os 26 jogadores que estiveram no Campeonato do Mundo, as várias observações de jogos da Primeira Liga e não só pelo próprio ou por elementos da sua equipa técnica (até as partidas da Youth League não passaram ao lado), a redução de um leque de 200 nomes para cerca de 50/60 de onde sairiam depois os primeiros 26 convocados. Entre aulas de português, reuniões com vários departamentos da Federação e uma constante ligação a quem nunca treinou, Roberto Martínez manteve-se sempre bastante ativo ao longo dos 68 dias que mediaram a sua apresentação oficial e a lista de eleitos para os dois primeiros encontros do apuramento para o Europeu de 2024. No final, as alterações foram poucas e com Ronaldo nos escolhidos.

“Conheci os 26 jogadores da lista do Qatar. É importante falar com eles, saber o compromisso. Ronaldo é um jogador muito comprometido. É a minha posição. É um jogador que pode dar experiência, como figura muito importante para a equipa. Não olho a idade, outros aspetos, penso que o Cristiano tem uma oportunidade para ajudar a equipa e passar a experiência da sua carreira. Este estágio é importante para os jogadores que estão cá, para mostrar capacidade para fazer uma equipa ganhadora, competitiva. O Cristiano é o mesmo que os outros jogadores”, destacou o o novo selecionador após o anúncio dos convocados.

“É importante na minha posição tomar decisões para a equipa. O futebol é uma questão de ganhar, de trabalhar uma forma para melhorar. Na minha carreira nunca tomei decisões fáceis. A minha posição é tomar decisões importantes com visão de futuro mas a minha posição é tomar decisões importantes para a equipa. Se convocar ponderei não convocar Ronaldo e Pepe pela idade? Não… Agora este estágio é para jogar contra Luxemburgo e Liechtenstein. É importante saber que a convocatória tem jovens que podem aprender com os mais experientes. Não acho a idade um fator importante neste momento”, acrescentou ainda o técnico espanhol, confirmando que falou com Rafa mas que o avançado do Benfica não pretende regressar.

Sem abrir muito o jogo em relação à possibilidade de jogar com três defesas perante uma convocatória com seis centrais assumindo que Danilo é considerado como tal, Roberto Martínez voltou a falar na necessidade de trabalhar com vários sistemas e elogiou as principais características do jogador português. “É um espaço curto mas o futebol internacional é muito curto. Pela minha experiência, os jogos são muito importantes, porque é um resultado para a qualificação do Europeu, mas é tempo suficiente para conhecer jogadores, as pessoas que são e tentar criar uma equipa conjunta e ideia clara de como jogar”, referiu o espanhol.

“Gonçalo Inácio e Diogo Leite? É importante em cada estágio dar oportunidade de jogar com dois ou três centrais. Precisamos de ser muito flexíveis taticamente. O Inácio joga com muita personalidade, é um jogador de perfil canhoto. O Diogo Leite é uma surpresa, joga numa liga competitiva, com um papel importante. Acho que é um dos jogadores que podem trazer algo de muito diferente. Florentino e Pedro Gonçalves? Há muitos jogadores que merecem estar nesta lista. Há jogadores que nada fizeram de mal para não estar aqui. É logo um pouco difícil mas é só um ponto de partida. Vamos preparar dois jogos importantíssimos, de qualificação e sem margem de erro. Vejo uma mescla de qualidade, experiência, jogadores que jogam em Portugal e no estrangeiro. Para eles, é um enorme orgulho defender as cores da Seleção”, disse ainda Martínez.

“O jogador português é muito completo, competitivo. É um jogador com grande criatividade, preciso de criar uma equipa que demonstre a qualidade dos jogadores. Não é momento de olhar para trás, mas sim para a frente, e sermos muito claros com a nossa forma de jogar. Esta lista é um ponto de partida, jogadores em bom momento de forma. Sete dias, dois jogos… Os jogadores precisam de estar em bom momento. Para os adeptos, este é um momento muito importante. Os dois jogos, o primeiro jogo em Alvalade, são uma oportunidade para mostrar como podemos jogar. Este é um ponto de partida. A minha mensagem aos adeptos é que precisamos deles para sermos uma grande equipa juntos”, concluiu o selecionador.