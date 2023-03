Em antecipação ao documentário “The Sum of It All”, Ed Sheeran concedeu uma entrevista à revista Rolling Stone, onde falou do seu problema com o álcool e de como foi a sua mulher, na altura grávida da primeira filha do casal, que lançou um repto ao músico para que parasse de beber em excesso.

Então grávida da primeira filha, a grande responsável pela reabilitação do músico foi Cherry Seaborn. Ed Sheeran explicou que dois meses antes de Lyra nascer, a sua mulher disse-lhe: “Se as minhas águas rebentarem, queres mesmo que seja outra pessoa a conduzir-me até ao hospital?” Foi então que o cantor parou de ingerir bebidas alcoólicas em elevada quantidade. “Beber um par de cervejas é uma coisa, mas beber uma garrafa de vodka é outra coisa diferente”, explicou.

Para o músico britânico, faz tudo parte da noção de quem está a entrar na sua terceira década de vida. “Cresce. Já celebraste, tiveste esta experiência, fica feliz com isso e termina”, afirmou. “Eu adoro vinho tinto e adoro cerveja, e não conheço nenhum músico mais velho que não seja sóbrio ou alcoólico, e não quero ser nenhum dos dois.”

À Rolling Stone, o músico britânico de 32 anos explicou ainda que começou a consumir drogas aos 24 anos, depois de presenciar vários amigos a consumir — o cantor optou por não identificar quais as drogas, de modo a proteger as suas duas filhas. “Lembro-me de estar num festival e de pensar ‘bem, se todos os meus amigos o estão a fazer, então não pode ser assim tão mau‘”, explicou.

Depois passou a um hábito que fazes uma vez por semana, depois uma vez por dia, e depois duas vezes por dia e no fim sem álcool”, contou. “Tornou-se num mau ambiente.”

A morte de dois amigos e o abandono dos palcos

Na mesma entrevista, Ed Sheeran confessou que,após a morte dos seus amigos Jamal Edwards e Shane Warne, o músico não quis mais voltar aos concertos ao vivo. Foi novamente a sua companheira a sua tábua de salvação, ao incentivar o músico a procurar fazer terapia pela primeira vez.

De onde eu venho, ninguém fala dos seus sentimentos”, afirmou Ed Sheeran. “Em Inglaterra, as pessoas pensam que é estranho ter um terapeuta. Eu acho que ajuda muito poder falar com alguém e apenas desabafar e não sentir culpa ao fazê-lo.”

O cantor britânico descreveu Jamal Edwards como sendo o seu melhor amigo, e explicou que na noite anterior à morte do amigo tinha jantado com a cantora Taylor Swift enquanto conversava por mensagem com Jamal Edwards sobre um vídeo para uma música. A morte do amigo levou a que Ed Sheeran entrasse em depressão. Jamal Edwards morreu aos 31 anos de ataque cardíaco depois de consumir álcool e cocaína.

“Eu nunca, nunca tocaria em nada novamente [drogas], porque foi assim que o Jamal morreu”, contou o músico. “E seria um desrespeito à sua memória aproximar-me sequer disso.”

O músico responsável por hits como “Thinking Out Loud” ou “Shape of You” encontra-se a preparar o documentário biográfico de quatro partes que irá estrear na Disney Plus a 3 de maio.