Thomas Schäfer, o CEO da marca Volkswagen, revelou o que o futuro reserva para o Passat, modelo que juntamente com o Golf representou a fatia mais importante das vendas da marca que dirige. Até aqui, o Passat sempre foi oferecido aos seus clientes nas versões berlina de três volumes por oposição à mais versátil carrinha, que o construtor denomina Variant. Mas esta prática acabou, uma vez que, segundo o executivo alemão, o próximo Passat, referido internamente como a geração B9, apenas oferecerá a versão Variant, dado que o mercado para as berlinas com três volumes e quatro portas deste segmento está a diminuir há muito e rapidamente.

Em declarações à Automotive News, Thomas Schäfer divulgou os planos para o novo Passat, que começará a ser entregue a clientes em Setembro. Sabe-se que este timing coincide com o lançamento do ID.7, uma espécie de versão exclusivamente a bateria do Passat, destinada ao mesmo tipo de clientes, mas em busca de uma solução que troque o consumo de combustíveis fósseis por energia eléctrica.

O novo Passat será produzido na fábrica do Grupo Volkswagen em Bratislava, na Eslováquia, de onde também sairá o Skoda Superb, que já tem garantido que, na próxima geração, manterá as versões carrinha e berlina, apesar deste tipo de carroçaria na marca checa do Grupo VW significar um imenso portão traseiro em busca de mais versatilidade, apesar de “parecer” uma berlina. O novo Superb será introduzido no mercado ainda antes do final de 2023.

Quando falamos do Passat e do Superb referimo-nos aos dois modelos que, nos últimos anos, lideraram as vendas dos modelos do segmento D na Europa, que não SUV, com o VW na primeira posição e o Skoda na segunda. As instalações fabris em Bratislava, que possuem três linhas de produção, fabricam ainda o VW Touareg, o Audi Q7 e o Porsche Cayenne, todos eles concebidos sobre a mesma plataforma e com as mesmas mecânicas.

Não há ainda imagens do novo Passat, mas abundam diversas possibilidades para a solução estética que a VW vai seguir. Entre elas, a avançada pela MV Auto parece-nos uma das mais credíveis, que pode ver a abrir o artigo e no vídeo em baixo.