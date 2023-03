No Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão

Foi uma sensação global, de conjunto e que se espalhou por todo o Autódromo Internacional do Algarve: quando Miguel Oliveira terminou a primeira curva do Grande Prémio de Portugal, deixando Marc Márquez, Pecco Bagnaia e Jorge Martín para trás para assumir a liderança, milhares de pessoas sentiram que o piloto português poderia voltar a ganhar em Portimão. Até que aconteceu o impensável.

Já depois de o português da RNF Aprilia ter perdido o primeiro lugar para Bagnaia, Márquez procurou fazer algo que só ele entendeu — bateu em Martín, foi direitinho a Oliveira e tirou-lhe o tapete, acabando com a corrida de ambos e deixando o piloto natural de Almada em dificuldades físicas. Miguel Oliveira demorou a levantar-se, tendo ficado deitado na berma até ser apoiado pela equipa de emergência, acabando por ser retirado e conduzido ao centro médico do circuito algarvio.

O momento em que Márquez acertou em cheio no português trouxe uma onda de enorme choque e desagrado nas bancadas. De um instante para o outro, milhares de pessoas levantaram-se ainda incrédulas, entre gritos e reações mais a quente que aparecem mais vezes em estádios de futebol do que propriamente em desportos motorizados. O piloto espanhol foi muito assobiado enquanto saía da pista — já depois de ser o primeiro a falar com Oliveira enquanto este ainda estava no chão — e voltou a sê-lo quando reapareceu na zona do pitlane, já vestido à civil e sem equipamento, acabando por juntar as mãos para pedir desculpa aos adeptos portugueses nas bancadas de Portimão.

Marc Márquez dirigiu-se diretamente à box da RNF Aprilia, provavelmente para ter notícias de Miguel Oliveira e pedir desculpas pessoalmente, e acabou a saudar rapidamente Razlan Razali, diretor da equipa. O piloto espanhol foi depois ao centro médico do Autódromo Internacional do Algarve para perceber o estado de saúde do português — numa altura em que, em Portimão, existia a ideia e o receio de que Oliveira pudesse ter sofrido uma fratura numa perna, algo que complicaria uma temporada que acabou de começar.

Marc Márquez apologises to the Portuguese crowd as he goes to apologise to Miguel Oliveira ???? Not his finest hour and he knows it.#PortugueseGP pic.twitter.com/jivSKg7uvj — MotoGP on BT Sport (@btsportmotogp) March 26, 2023

Contudo, instantes depois, a RNF Aprilia garantiu que tudo não tinha passado de um grande susto, já que o piloto português sofreu apenas uma contusão na perna e não tem qualquer osso partido. Márquez, por outro lado, corre o risco de ter sofrido uma fratura na mão direita e será analisado já em Barcelona.

Miguel Oliveira reapareceu cerca de meia-hora depois do fim da corrida, transportado de mota mas à boleia, e coxeou até à garagem da RNF Aprilia. “O que é que aconteceu? Deu para ver o que aconteceu. Estávamos na segunda volta, isto era uma corrida de 25 voltas. Acho que alguém se esqueceu de que isto não era uma corrida sprint. Mas é difícil aceitar, para todos. Vamos ver o que aconteceu exatamente. O Marc apareceu na box para pedir desculpa e disse que tinha tido um problema na mota. Temos de perceber qual foi o problema. Não foi a melhor maneira de acabar este primeiro Grande Prémio. Mas não há fraturas e é tempo de recuperar o melhor possível para a Argentina”, explicou Razlan Razali em declarações à SportTV, deixando desde logo praticamente certo que o piloto português estará presente na próxima corrida.

Marc Márquez estragou a corrida a Miguel Oliveira. Inacreditável. pic.twitter.com/CeHfmUlZJV — B24 (@B24PT) March 26, 2023

No fim, Pecco Bagnaia venceu no Algarve, sucedendo a dois triunfos consecutivos de Fabio Quartararo em Portimão, e juntou o primeiro lugar da corrida sprint ao da prova principal. Maverick Viñales e Marco Bezzechi fecharam o pódio e o primeiro Grande Prémio do Mundial de MotoGP teve sol, calor e o vento do costume. Num fim de semana em que o Autódromo Internacional do Algarve recebeu mais público do que na temporada passada — algo visível pelo preenchimento das bancadas e pela agitação nas imediações do circuito –, fica claro que a região está a habituar-se da melhor maneira a este tipo de eventos.

Os acessos ao Autódromo estão cada vez melhores, bem longe das longas filas de trânsito do Grande Prémio de Fórmula 1 de 2021, e até os vastos parques de estacionamento garantem que ninguém fica sem lugar para estacionar o carro — independentemente das inevitáveis distâncias. A organização está melhor e mais fluida, garantindo uma experiência mais positiva para qualquer espectador, e o Grande Prémio de Portugal é cada vez mais uma corrida a ter em conta no Campeonato do Mundo.