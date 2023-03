No Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão

Um fim de semana que começou mal, que teve toques de magia e que podia reunir condições para acabar com sorrisos. Miguel Oliveira foi apenas 19.º nos treinos do Grande Prémio de Portugal, saltou para 4.º na qualificação e permitiu que um erro o atirasse do pódio para 7.º na corrida sprint — este domingo, na primeira etapa do Mundial de MotoGP, o piloto português voltava a assaltar o top 3 para começar a temporada da melhor maneira.

Depois de uma sexta-feira muito complicada, entre tempos muito abaixo do esperado e uma queda aparatosa que o deixou com dores no pé e na perna, o agora piloto da RNF Aprilia realizou uma manhã de sábado de sonho. Fez um dos dois melhores tempos da Q1 para saltar para a Q2 e agarrou o 4.º lugar da grelha de partida, deixando o diretor da nova equipa bastante bem impressionado. À tarde, na estreia das corridas sprint no MotoGP, chegou a rodar no pódio na última volta — mas um erro, uma curva mal medida e demasiado larga, atirou-o para uma 7.ª posição que ainda lhe valeu os primeiros pontos da época.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Alarguei um pouco a trajetória, perdi o ponto de travagem certo e fui largo, com todo o vento que fazia. Não consegui terminar a curva e perdi aquelas posições todas. Qualificação? Era o que estávamos à espera. Demos um passo em frente, já com a mota ligeiramente diferente para hoje. Conseguimos ser competitivos. Amanhã temos outra oportunidade para fazer bem, saímos outra vez de 4.º. Temos de melhorar alguns pontos da mota e ultimar alguns detalhes que hoje ficaram um pouco aquém”, atirou o piloto natural de Almada depois da corrida sprint.

Pecco Bagnaia foi o primeiro vencedor de sempre de uma corrida sprint no MotoGP e, este domingo, Marc Márquez voltava a sair da pole-position depois de a ter conquistado na qualificação deste sábado. Já depois de Rui Veloso ter entoado o Hino Nacional em pleno Autódromo Internacional do Algarve, Miguel Oliveira realizou um verdadeiro arranque canhão e deixou a concorrência para trás, assumindo a liderança da corrida à saída da primeira curva e procurando distanciar-se desde logo de Márquez, Bagnaia e Martín.

Marc Marquez gets it all wrong and ends up being involved in a horrific crash, knocking home-favourite Miguel Oliveira off his bike ????‍♂️#PortugueseGP pic.twitter.com/ETAuASGG0q — SuperSport ???? (@SuperSportTV) March 26, 2023

O piloto português acabou por perder liderança para Bagnaia na segunda volta mas manteve-se completamente dentro das contas nos instantes seguintes — até Marc Márquez decidir fazer o incompreensível. Enquanto tentava ultrapassar Jorge Martín, o piloto da Honda acertou em cheio em Miguel Oliveira e abalroou a RNF Aprilia, deixando desde logo o português de fora da corrida e claramente em dificuldades físicas, já que demorou a levantar-se do chão na sequência do acidente. Ainda assim, Oliveira foi retirado pela equipa de emergência pouco depois e transportado para o centro médico do Autódromo Internacional do Algarve.

Na corrida propriamente dita, Pecco Bagnaia aproveitou o abandono dos dois rivais e cimentou-se na liderança, com Maverick Viñales a subir ao segundo lugar e Marco Bezzechi a fechar o pódio com muita pressão de Álex Márquez e Jack Miller. Até ao fim, porém, já nada mudou: Bagnaia sucedeu mesmo a Fabio Quartararo e juntou a vitória na prova à vitória na corrida sprint, começando da melhor maneira a defesa do título mundial, e Viñales e Bezzechi seguiram o italiano. Johann Zarco, Álex Márquez, Brad Binder, Jack Miller, Fabio Quartararo, Aleix Espargaró e Álex Rins fecharam o top 10.