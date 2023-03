Primeiro falou Nuno Mendes, depois João Félix que ficou a segurar o microfone até chegar Bruno Fernandes, a seguir ficaram os três com João Félix a tentar mudar a ordem entre sorrisos. Das quatro linhas para fora do campo, o bom ambiente na Seleção voltou a ficar bem patente depois de mais uma goleada na era Roberto Martínez, a segunda noutros tantos jogos na fase de qualificação para o Europeu de 2024 desta vez com um “atropelo” no Luxemburgo. No entanto, e apesar dessa leveza que é bem percetível, nem por isso o ambiente na Seleção alguma vez deixou de ser bom e, depois de João Cancelo, também Bruno Fernandes fez questão de vincar essa situação, considerando que Portugal está apenas a viver uma natural transição de técnico.

“Lufada de ar fresco na Seleção? Não há lufada de ar fresco nenhuma, este é só um período de transição. O ambiente na Seleção sempre foi bom, o ar nunca foi nada que não fosse fresco”, destacou no final da zona de entrevistas rápidas da RTP3, contrariando aquela que tinha sido a visão de Ronaldo na conferência antes do jogo com o Liechtenstein, após ter elogiado a vitória no Luxemburgo e a adaptação ao novo sistema.

“O Luxemburgo é difícil, tem jogadores que criam perigo e criaram perigo a abrir a segunda parte, mas fomos muito assertivos. Lemos bem os momentos de jogo nos dois jogos e fizemos bastantes golos, sem sofrer. Novo sistema, nova posição? São novas dinâmicas e depois há a qualidade individual para fazer a diferença. As substituições mostraram isso, somos uma Seleção muito completa. O mister sabe que pode trocar dois ou três jogadores e manter a qualidade da equipa”, salientou o médio do Manchester United.

“Foram dois resultados muito positivos, dois jogos muito bem conseguidos e sem sofrer golos. A Seleção esteve muito bem. Segredos no Luxemburgo? Fizemos uma boa leitura de jogo. Soubemos o que era preciso fazer neste jogo. Soubemos defender, sofrer no momento em que tínhamos de sofrer, e fomos inteligentes no momento de ter bola”, acrescentou depois Bruno Fernandes na flash interview da SportTV.

Em atualização