A Investors Portugal, que representa os investidores numa fase inicial do investimento, contestou o tratamento dado às stock options, nomeadamente no que diz respeito aos membros dos órgãos sociais, na nova lei das startups. Além da associação, que manifestou o seu desagrado em comunicado esta segunda-feira, também os líderes de dois (Feedzai e Sword Health) dos sete unicórnios com ADN português já se manifestaram.

Foi com “muita apreensão” que a Investors Portugal recebeu as notícias que “dão como certa que a discussão na especialidade da Proposta Lei nº 56/XV não vai alterar o texto inicial da proposta do Governo, no que respeita à exclusão dos membros dos órgãos sociais do tratamento das stock options, mantendo o tratamento desigual face aos demais colaboradores das startups e scaleups”.

Para a organização, se estas informações forem confirmadas “trata-se de uma oportunidade perdida de fazer uma lei de startups realmente competitiva com capacidade de atração e retenção de talento fundamentais para a criação e permanência” destas empresas no ecossistema português. Segundo a entidade, “estas empresas de base tecnológica precisam de atrair e fixar talento, em fases em que não dispõem de meios financeiros para concorrer com as remunerações pagas pelas grandes empresas”, sendo que “as stock options são o instrumento usado internacionalmente para esse efeito, seja para membros dos órgãos sociais ou para outros colaboradores, porque alinham incentivos e motivam a permanência”.

