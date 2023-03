A tia Margareth estava cansada de ver a “moleca” magricela de cabelos encaracolados a jogar à bola nas ruas do bairro Honório Gurgel, na Zona Norte do Rio de Janeiro, onde também fazia atuações musicais com microfones imaginários. Incentivada pelos avós maternos, Larissa começou a cantar aos domingos no coro da Igreja de Santa Luzia. Tinha 8 anos e pensava que as pessoas iam à missa para a ouvir. “Ela queria ser artista, rica e famosa”, recordava a mesma tia em entrevista à Globo, em 2013. Há 10 anos, o maior desejo que tinha era conseguir comprar duas casas: uma para si e outra para a mãe. Mas a fama já era uma certeza. Nasceu Larissa de Macedo Machado, mas cedo se fez Anitta. Faz 30 anos esta quinta-feira, 30 de março.

Quando tinha 16 anos, pegou num frasco de desodorizante, o microfone disponível, e gravou um vídeo a cantar na casa de banho. O resultado foi parar à Internet e chamou a atenção da produtora Furacão 2000, que em 2010 a convidou a estrear-se nos bailes, onde se destacou pelo seu profissionalismo. “É facilmente a pessoa mais trabalhadora com quem já trabalhei”, dizia anos mais tarde Ryan Tedder, vocalista dos One Republic, ao The New York Times. “Ela não tem um botão de desligar.” Mas nada na sua carreira, mesmo nos modestos primórdios, foi ao acaso. O salto quântico do coro da igreja de Santa Luzia para o palco dos MTV American Music Awards onde, em 2022, foi declarada a Melhor Artista Feminina Latina, foi possível graças a um ponderado plano de ação que começou a desenhar há mais de uma década. “Tudo foi feito de forma planeada, mas para parecer casual”, escreve o jornalista Léo Dias no livro “Furacão Anitta” (Editora Agir, abril de 2019).

