Charlotte Brontë descreveu a sua irmã Emily, autora do clássico O Monte dos Vendavais, como tendo “um poder secreto e um fogo que podia ter formado o cérebro e alimentado as veias de um herói”. Não sei se Emma Mackey, que interpreta Emily Brontë em “Emily”, filme de estreia como realizadora de outra atriz, a australiana Frances O’Connor, leu estas linhas. Mas ela personifica a infortunada escritora como estando cheia desse fogo e desse poder que a sua irmã mais velha, e autora de Jane Eyre, outro título imortal da literatura inglesa, detetou nela. Há momentos na fita onde Mackey parece que vai incendiar o ecrã apenas com o olhar.

