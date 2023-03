Lionel Messi vive dias de reflexão sobre uma carreira com futuro incerto. Em junho, o contrato que liga o argentino e o PSG termina e os interessados começam a abrir o jogo. O vice-presidente do Barcelona, Rafa Yuste confirmou que há contactos para o regressou de Messi ao clube blaugrana.

“Quando se está apaixonado por alguém e há uma separação, queremos sempre continuar apaixonados mesmo que tenhamos perdido o contacto. Estaremos sempre apaixonados pelo Leo e ele estará apaixonado pelo Barça e pela cidade. Eu sou um dos aquele que pensa que o destino é sábio”, disse o dirigente do FC Barcelona. Messi deixou a Catalunha no final da temporada 2020/21, após mais de duas décadas no clube, rumo ao PSG.

“O Leo e a sua família sabem o carinho que tenho por eles. Participei das negociações que, infelizmente, não correram bem [para o argentino não deixar o clube]. Fiquei com uma espinha encravada por ele não continuar. Se falamos de La Masia, falamos de Leo. Adoraria que voltasse pelo que pode representar, não só a nível desportivo. As histórias bonitas da vida têm de acabar bem. Temos contactos”, analisou Yuste.

Na antevisão à receção ao Elche, o treinador do Barcelona, Xavi Hernández que foi companheiro de equipa de Messi, quando jogaram juntos na equipa blaugrana, antecipou-se a descrever o regresso do argentino. “Uma última dança, como o Michael Jordan”, batizou. “Espero poder ver o Leo novamente no Barça da forma que for. Seria o primeiro a fica feliz com o seu regresso. É o clube da sua vida e ele é o melhor jogador da história, mas este não é o momento para falar. Estamos a um mês de poder conquistar dois títulos. Não temos que falar sobre possíveis contratações ou Messi, temos que nos focar no Elche, no Real Madrid… e tudo o que está por vir”.

Em Paris, ainda há esperanças de manter Messi ligado ao clube. “Existe a posição do Leo e a posição do clube. Há negociações a decorrer entre as duas partes. Quanto ao que Messi vai decidir, ou o que o clube vai decidir, é confidencial”, comentou o treinador da equipa francesa, Christophe Galtier. Segundo o Mundo Deportivo, o PSG já demonstrou interesse em manter o jogador, sendo que é Messi que tem o futuro nas mão. De recordar que o contrato do argentino era de duas temporadas com uma terceira de opção que teria que obter um acordo entre as partes.

No Médio Oriente, o Al Hilal continua a demonstrar interesse em levar Messi para o campeonato da Arábia Saudita. A Marca revelou que o clube rival do Al Nassr fez uma proposta igual à de Cristiano Ronaldo para seduzir o argentino. O pai do argentino, que também é seu agente, foi fotografado enquanto estava de visita ao país.