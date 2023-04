A temporada do AC Milan pode estar a ser uma sombra do que foi a última época na Serie A (na Champions o caso muda de figura, com a qualificação para os quartos) mas o foco da equipa continua o mesmo: Rafael Leão. Pelo rendimento desportivo, pela posição que ocupa e que já levou mesmo Fabio Capello a fazer um “pedido” público ao técnico Stefano Pioli, sobretudo pela questão da renovação de contrato. E o próprio jogador entra nesse “jogo” através das redes sociais, respondendo de quando em vez a publicações que seguem as últimas notícias da imprensa italiana que falam já num ultimato para decidir até à Páscoa.

A Gazzetta dello Sport explicava esta semana que a data serviria para marcar uma definição que permitisse centrar atenções na eliminatória dos quartos da Liga dos Campeões com o Nápoles, sendo que o jogador só teria de dizer se quer manter-se no clube ou se tem a ideia de deixar San Siro em 2024, quando acaba o seu atual contrato – algo que levaria a uma provável venda no verão. Ainda de acordo com a mesma publicação, o jogador mostra-se comprometido com a equipa, tendo mesmo voltado mais cedo aos treinos depois de estar na Seleção, mas o problema estará mesmo na entourage do internacional português.

A última proposta apresentada estará na casa dos sete milhões de euros de salário por temporada mais um prémio de assinatura pela renovação de contrato, sendo que pelo meio existe ainda a questão da dívida que o jogador tem com o Sporting após decisão do tribunal e que com juros ascenderá a um valor que ronda os 20 milhões de euros. Até agora, não haverá qualquer novidade sobre o processo. Mas uma coisa parece certa: não é isso que afeta o rendimento do jogador. E a deslocação a Nápoles mostrou isso mesmo.

Naquele que poderia ser quase o jogo da passagem de testemunho entre o atual e o futuro campeão (no sul de Itália não há ninguém que acredite ser possível nesta altura não ganhar a Serie A, havendo já cartazes na cidade como se o terceiro título da história estivesse garantido) e também um teste ao que poderá acontecer nos quartos da Champions, o AC Milan renasceu das cinzas em termos internos e goleou o Nápoles por claros 4-0 num encontro onde tudo correu mal aos visitados e onde Rafael Leão “atropelou” o adversário, marcando pela primeira vez na Serie A nos últimos dois meses e meio e fazendo o segundo bis da época.

Pouco depois do quarto de hora inicial, o português inaugurou o marcador numa grande saída rápida pela direita dos rossoneri com assistência de Brahim Díaz na profundidade para o 1-0 (17′). Logo a seguir, em mais uma jogada que começou com uma diagonal da esquerda para o meio de Rafael Leão, Bennacer cruzou largo na esquerda e Brahim Díaz conseguiu recolher a bola para fazer o 2-0 que se registava ao intervalo (25′). Se a primeira parte tinha sido falhada pelo Nápoles, a segunda foi ainda pior: Rafael Leão aumentou a vantagem com um grande trabalho individual que terminou com um míssil de pé esquerdo (59′) antes de Saelemaekers aproveitar as facilidades defensivas dos napolitanos para fintar e fintar até ao 4-0 (67′). Com este triunfo, o AC Milan passou o Inter e subiu à terceira posição, sendo que o Nápoles continua com 16 pontos de vantagem sobre o segundo classificado que é agora a Lazio (71-55).