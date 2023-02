A ideia de que Rafael Leão é e será um dos principais nomes do futebol europeu ficou confirmada e materializada na época passada, quando o AC Milan conquistou a Serie A e o avançado foi considerado o melhor jogador da liga italiana. Esta temporada, porém, o impacto explosivo amenizou: entre um Campeonato que não está a correr tão bem coletivamente, um Mundial do Qatar que não correu assim tão bem individualmente e as recorrentes notícias sobre a permanência ou a saída de Milão em 2024.

Leão leva nove golos e sete assistências em 29 jogos — números que não são particularmente maus quando, na época passada, fez 14 golos e 12 assistências em 42 jogos — mas tem sido arrastado para a temporada pouco conseguida do AC Milan. A equipa de Stefano Pioli está atualmente no 5.º lugar da Serie A, a longínquos 18 pontos da liderança do Nápoles, e têm como objetivo um apuramento direto para a Liga dos Campeões que vão disputar com Inter Milão, Atalanta, Roma e também a Lazio.

“O Rafael Leão é um fenómeno. Não está a ser o mesmo que foi na época passada mas não pode ser deixado de fora. É um jogador essencial para o AC Milan. Neste momento, tal como aconteceu com o Zaniolo [jogador da Roma que acabou de ser emprestado ao Galatasaray], talvez esteja a ser mal aconselhado. Tem a cabeça nos contratos, noutro lugar. Devemos falar com ele, deixá-lo de fora não serve de nada e não o ajuda. Na verdade, só o entristece mais. Deve sentir-se importante e ser ajudado também pelos colegas de equipa. Existem problemas económicos importantes, há aquela cláusula de 17 ou 18 milhões que ele tem de pagar e que ninguém quer pagar. Contudo, ele e o Theo Hernández são os jogadores que fazem a diferença. Têm algo que os diferencia dos outros”, sublinhou Capello, tendo como gancho o facto de os rossoneri terem somado um único triunfo nos últimos oito jogos.

De recordar que o avançado de 23 anos tem contrato com o AC Milan até ao final da próxima temporada, no verão de 2024: os italianos pretendem renovar até lá, Rafael Leão tem-se mostrado pouco interessado em continuar nos rossoneri, que querem pelo menos garantir um bom encaixe financeiro com o jogador. “Estamos a trabalhar nisso. Mas não é hora de pensar no assunto, precisamos de nos focar nos jogos. Não estão previstas reuniões. Ainda que agora, com telemóveis e Zoom, não precisemos de organizar muita coisa, podemos falar com os agentes sempre que quisermos”, disse recentemente Paolo Maldini, diretor técnico do AC Milan.