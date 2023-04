O histórico socialista Manuel Alegre considera que é preciso “manter o espírito crítico” quando se está no Governo com maioria absoluta e deixa um alerta aos seus “camaradas” do PS: não se devem deixar deslumbrar pelo poder.

Numa entrevista ao podcast Avenida da Liberdade, da Rádio Renascença, Manuel Alegre, que foi deputado à Assembleia Constituinte e esteve no Parlamento durante mais de três décadas, deixou avisos sobre os perigos do “poder absoluto”.

“Admito que deslumbre um bocado as pessoas e por vezes as leve a perder o sentido crítico”, disse o poeta, que foi um dos fundadores do Partido Socialista e que, antes da Revolução de 1974, esteve exilado em Argel.

Manuel Alegre assumiu também que existem “carências” no estado atual do país.

“Nós, na nossa juventude, quando formamos o Partido Socialista dizíamos que era preciso manter o espírito crítico, sobretudo quando se é poder”, disse o socialista e antigo conselheiro de Estado.

“Isso é muito importante! É esse o conselho que eu dou aos meus camaradas que hoje têm a maioria. Não percam o espírito critico em relação a eles próprios”, afirmou ainda, salientando que o sentido crítico é “fundamental para manter a saúde política da democracia”.

No podcast da Renascença, Manuel Alegre deixou ainda alertas para a “desconstrução das democracias” que se tem verificado “um pouco por toda a parte” e apelou ao regresso a “um tempo de consolidação da democracia e transparência democrática”.