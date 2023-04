Horas após as primeiras notícias sobre a publicação de um artigo, da autoria de três investigadoras, com descrições de episódios de assédio sexual numa instituição de ensino superior, que entretanto se soube tratar-se do Centro de Estudos Sociais (CES), de Coimbra, Boaventura Sousa Santos reagiu, dizendo que vai avançar com um processo-crime por difamação contra as três mulheres.

Mas poderá esse processo-crime ter alguma consequência, uma vez que as investigadoras não identificam qualquer dos intervenientes? A resposta parece ser clara: não, por não se verificarem alguns dos pressupostos do crime de difamação.

No texto — um dos capítulos do livro “Sexual Misconduct in Academia” (Conduta Sexual Imprópria na Academia), publicado pela editora britânica Routledge –, são referidas três personagens-chave que assediavam ou pactuavam com os assédios: o professor-estrela, o aprendiz e a vigilante.

