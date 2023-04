Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia

Vários dias depois da sua divulgação, os documentos confidenciais dos Estados Unidos continuam a produzir novas revelações sobre a guerra na Ucrânia. Entre as mais surpreendentes está a aparente estimativa do Pentágono para o número de baixas no conflito — entre mortos e feridos, serão já mais de 350 mil soldados russos e ucranianos.

De acordo com a Reuters, os dados constam de uma análise, datada de 23 de fevereiro deste ano, sobre a situação no Donbass que, entre outras coisas, prevê que os combates entre ucranianos e separatistas russos na região acabem num impasse em 2023, prolongando a guerra, pelo menos, até ao próximo ano.

Os números não podem ser confirmados, mas, a fazer crer na sua autenticidade, pintam um quadro bastante claro do maior conflito armado na Europa desde a II Guerra Mundial: ao todo, já terão morrido pelo menos 50 mil combatentes, e o número de baixas, se se incluir os feridos, atinge as 354 mil.

Os dados da Defesa norte-americana revelam que são os russos que têm sofrido a maior parte das baixas. Ao todo, já terão morrido na Ucrânia entre 35 a 43 mil soldados do Kremlin, contra 15 a 17 mil soldados ucranianos. Por outras palavras, ao longo da invasão, por cada ucraniano morto morrem mais de dois russos.

Em todo o caso, o número de baixas é muito superior ao relatado, quer pelo Kremlin, quer por Kiev. Nenhum dos lados costuma publicar dados fidedignos e as baixas confirmadas pelos respetivos governos são 10 vezes inferiores às refletidas nos documentos do Pentágono.

Tudo somado, o relatório indica que a guerra está para durar. A serem verdadeiras, as estimativas de Washington prevêm que o conflito se estenda, pelo menos, até ao próximo ano. A análise da Defesa norte-americana, diz que a Rússia dificilmente conseguirá atingir o seu objetivo de conquistar todo o Donbass este ano. Os EUA parecem acreditar que o desgaste da guerra, refletido nas baixas nos números de soldados e no esgotamento das reservas de munições russas, levará a um impasse no terreno.

A guerra “diminuiu as forças russas e o stock de munições para um nível que, a menos que se assista a uma recuperação imprevista, irá fustigar as unidades russas e frustrar os objetivos de guerra de Moscovo, resultando numa guerra prolongada para lá de 2023”, pode ler-se no documento.

Nos últimos meses, a esperança de um fim da guerra a curto-médio prazo tem residido no resultado da muito aguardada contraofensiva ucraniana, e sobre a possibilidade de Kiev conseguir recuperar os territórios conquistados pela Rússia a leste — ou de a operação falhar, forçando a Ucrânia sentar-se à mesa de negociações com Moscovo.

Também aqui, as informações mais recentes não são positivas. De acordo com uma reportagem do Washington Post em Donetsk, a operação, prevista para esta primavera, tem sido sucessivamente adiada.

Segundo o jornal norte-americano, vários fatores têm contribuído para complicar os esforços ucranianos para levar a cabo a operação. As condições climatéricas, os atrasos no fornecimento de equipamento e munições insuficientes são alguns dos obstáculos que Kiev enfrenta, e que foram exacerbados pela divulgação de documentos confidenciais do Pentágono relativos à operação.

Para os militares no terreno, que lutam há meses para fortificar as suas posições, os sinais não são animadores, e apontam para que a guerra esteja para durar. “Sei que temos de lutar”, disse um soldado ucraniano ao Washington Post, “mas também sei que a guerra não é resposta. É só estúpido”.