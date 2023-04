Desde um Marx junto ao símbolo do PS até ao cartaz com fundo verde que deu a maioria absoluta a José Sócrates, o PS inaugurou esta quarta-feira a exposição “Os Cartazes do Partido Socialista — Uma história para futuro”. A exposição está inserida nas comemorações dos 50 anos do PS e teve a curadoria de José Manuel dos Santos e Pedro Marques Gomes.

Os cartazes originais da exposição integram o Arquivo Histórico do Partido Socialista e o Arquivo da Biblioteca Nacional, mas foram cedidos ao Observador pelo PS. Das quase duas centenas de cartazes, o Observador selecionou 50 (o mesmo número de anos do partido), numa seleção que teve por base misto importância histórica, as particularidades estéticas ou narrativas da propaganda em causa e o facto de serem ou não previamente conhecidas do grande público.

A sequência de imagens está organizada por bloco e na primeira parte da fotogaleria estão cartazes mais antigos (por oposição à segunda parte), mas não está organizada de forma estritamente cronológica.