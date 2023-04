Um golo de Pablo, aos 90+8 minutos, deu hoje o triunfo do Famalicão 3-2 sobre o Marítimo, em encontro da 29.ª jornada no qual os famalicenses estavam a perder 2-0 ao intervalo.

Os insulares, que vinham de uma moralizadora vitória frente ao Paços de Ferreira, concorrente direto na luta pela manutenção, chegaram ao intervalo a vencer por 2-0, depois dos golos de Riascos, aos 18 minutos, e de André Vidigal, aos 39.

No entanto, o Famalicão, que somou o terceiro triunfo consecutivo na prova, reagiu na etapa complementar, chegando ao empate no espaço de cinco minutos, através de Jhonder Cádiz (64) e de Ivo Rodrigues (69), este de grande penalidade, tendo o golo do triunfo sugido já no oitavo minuto de descontos, por Pablo.

Com esta vitória, o Famalicão sobe ao sexto posto, com 42 pontos, a três do quinto, o Arouca, enquanto o Marítimo falhou a oportunidade de igualar o Estoril no 15.º posto, mantendo-se no 16.º lugar, de disputa do play-off de manutenção, com 22 pontos, menos três do que os ‘canarinhos’.