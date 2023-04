O ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, informou esta segunda-feira que 21 portugueses já estão a ser retirados do Sudão, na sequência dos confrontos entre fações militares rivais no país. “Ainda não estão todos fora do Sudão, mas estão todos fora de situação de maior perigo”, garantiu o ministro, em declarações aos jornalistas esta manhã.

Eram 22 os portugueses que estavam no país. “Desses 22, 21 quiseram sair e são eles que estamos a apoiar”, esclareceu João Gomes Cravinho. O que escolheu ficar fê-lo “por opção própria” e “está numa zona relativamente segura no sul do país”. “Os outros já estão a caminho das fronteiras”, assegura.

Da missão espanhola sabe-se agora que veio uma portuguesa, “que já está em Madrid”, adiantou o ministro, que explicou que “há um conjunto de meios de retirada”. “Existem ainda algumas centenas de cidadãos europeus lá. Nós estamos a conseguir tirar os nossos”, rematou. Vários países estão a organizar operações de retirada dos seus nacionais de território sudanês.

Este domingo, o Governo já tinha comunicado que o Ministério dos Negócios Estrangeiros e o Ministério da Defesa Nacional estavam a “trabalhar em articulação, juntamente com outros países aliados, com vista à retirada, em segurança, dos cidadãos nacionais que se encontram no Sudão”. Na mesma comunicação, o governo garantia que todos os cidadãos nacionais conhecidos no Sudão já foram contactados e que “as diferentes situações estão a ser acompanhadas”.