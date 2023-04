90 minutos a dormir e uns descontos de loucos: Roma e AC Milan empatam com dois golos no tempo extra

Em Itália, todas as conversas do fim de semana vão dar ao Nápoles — que pode ser campeão já este domingo, 33 anos depois, se ganhar à Salernitana e se a Lazio não vencer o Inter Milão. Um dia antes, porém, o jogo grande estava marcado para o Olímpico e para a receção da Roma ao AC Milan.

As duas equipas entravam em campo exatamente com os mesmos pontos e com a noção clara de que a partida poderia tornar-se decisiva para as contas do apuramento para a Liga dos Campeões: principalmente depois de o castigo que tirou 15 pontos à Juventus ter sido suspenso, ou seja, depois de os bianconeri terem saltado para o terceiro lugar da Serie A. De um lado, a Roma vinha de uma derrota difícil contra a Atalanta e contava com vários jogadores lesionados ou fisicamente fragilizados, como Dybala; do outro, o AC Milan vinha de seis jogos consecutivos sem perder e contava com um Rafael Leão num momento de forma assinalável.

A semana, porém, trouxe um boost de motivação para os giallorossi. O boost do costume: a ideia de que José Mourinho está como peixe dentro de água em Roma e a ideia de que Dybala, a estrela maior da equipa, olha para José Mourinho como um verdadeiro líder. “Seria um bom jogador de xadrez. É muito bom a falar, a ‘entrar’ dentro de alguém. Tive um pressentimento especial com ele. É difícil, no mundo do futebol, encontrar alguém que te diga as coisas de forma sincera. Tenho uma relação direta e sincera com ele, conversamos muito. Ele fez história no futebol. É muito sincero, sabe preparar os jogos. Quase tudo o que ele diz acontece dentro de campo. Entende muito bem o futebol e prova disso é o facto de ter vencido em quase todas as equipas por onde passou”, contou o avançado argentino em entrevista à DAZN.

Assim, este sábado, Mourinho lançava Pellegrini no apoio a Abraham e Belotti no ataque, incluindo Dybala na convocatória mas deixando o avançado no banco de suplentes. Do outro lado, Stefano Pioli tinha os habituais Rafael Leão, Bennacer e Brahim Díaz nas costas de Giroud — num dia em que a Gazzetta dello Sport garante que o internacional português já tem acordo com o AC Milan para renovar contrato com os italianos.

Numa primeira parte que terminou sem golos, o AC Milan teve quase sempre mais bola mas pouco ou nada fazia com ela, demonstrando uma posse muito inofensiva e lateralizada, contando-se escassas explorações da velocidade de Leão na profundidade. Do outro lado, apesar de estar sempre algo por baixo do jogo, a Roma teve mesmo as melhores oportunidades: Pellegrini ficou perto de marcar (7′), Mancini teve uma ocasião com um cabeceamento (16′) e Belotti também protagonizou uma chance (33′). Pelo meio, Mourinho ficou sem Kumbulla, por lesão, e Pioli também foi obrigado a tirar Tomori ao intervalo devido a problemas físicos.

O encontro voltou melhor para a segunda parte, mais aberto e com mais espaço, e a Roma continuava a demonstrar maior assertividade na hora de chegar ao último terço adversário — enquanto que Leão, no AC Milan, ia sendo o principal desequilibrador de uma equipa que tinha viajado para a capital sem grande eficácia ou clarividência na hora da derradeira decisão.

O jogo voltou a atrapalhar-se e a prender-se nos últimos 20 minutos, altura em que Pioli lançou De Ketelaere e Kalulu e Mourinho deixou claro que Dybala só foi convocado para ficar sentado no banco e não propriamente para ser opção. O treinador português ainda lançou Origi e Camara e todas as emoções da partida ficaram reservadas para os descontos: Abraham abriu o marcador no primeiro remate enquadrado da partida (90+4′), na sequência de uma recuperação de bola no meio-campo, e Saelemaekers empatou logo depois ao cabecear ao segundo poste após assistência de Leão (90+7′).

No fim, Roma e AC Milan empataram e permanecem totalmente empatados na corrida pelo apuramento para a Liga dos Campeões, podendo ficar a cinco pontos da Juventus se os bianconeri vencerem o Bolonha no domingo.