O presidente da Câmara do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, afirmou esta segunda-feira que Portugal foi a inspiração para tornar a cidade brasileira na “capital de inovação da América Latina” através da Web Summit.

“Portugal transformou-se nos principais hubs do mundo e é isso que a gente quer que aconteça também aqui no Rio”, disse Eduardo Paes, no consulado geral de Portugal no Rio de Janeiro, numa sessão que acolheu mais de uma centena de autoridades e ‘startups’ no evento “Web Summit Rio Delegação Portuguesa Sessão Pré-Conferência”.

Na sessão que serviu de apresentação de 25 startups que vão participar na Web Summit Rio, desta segunda-feira até quinta-feira, Eduardo Paes garantiu que Portugal foi a inspiração para que pudesse levar a web Summit para o Rio de Janeiro.

O responsável disse ainda que os eventos, tanto no Rio de Janeiro, como em Lisboa, são “complementares”.

“É uma oportunidade para Portugal, assim como nós vemos a Web Summit em Lisboa como uma oportunidade para o Brasil”, disse.

No evento que antecede a Web Summit marcaram presença o secretário de Estado da Internacionalização de Portugal, Bernardo Ivo Cruz, a cônsul-geral de Portugal no Rio de Janeiro, Gabriela Soares, o secretário do Desenvolvimento Económico e Inovação do Rio de Janeiro, Francisco Bulhões, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, o presidente da Câmara Portuguesa do Comércio e Indústria do Rio de Janeiro, António Fiúza, entre outros.

Portugal vai estar representado por 25 startups, ligadas a áreas como ‘software’, educação ou inteligência artificial.

BlockBee, Blue Insight Technologies, Deeploy.me, Dizconto, Enline, Frontfiles, Go Beesiness, Hoopers, IDE Social Hub, Infinite Foundry, ITERCARE, Knok Healthcare, LEADZAI, Mentorise, Modatta e Move, assim como a My Data Manager, MyCareforce, ndBIM, Neroes, Sensei, SheerME, Swood, Vawlt Technologies e Wallstreeters serão os representantes portugueses, que no primeiro dia pretendem reunir-se com os ‘stakeholders’ (partes interessadas) locais, estando agendadas várias sessões sobre processos legais, fiscais e oportunidades de negócio.

A cofundadora do movimento Black Lives Matter, Ay? Tometi, a presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, responsáveis máximos de bancos e empresas brasileiras, a presidente executiva da plataforma Onlyfans, Amrapali Gan, e o primeiro-ministro de Cabo Verde, José Ulisses Correia e Silva, vão juntar-se aos mais de 300 oradores, às cerca de 900 ‘startups’, investidores e jornalistas, de mais de 100 países, numa cimeira na qual serão discutidos temas como tecnologia, sociedade, inteligência artificial, alterações climáticas, entre outros.

Entre os vários oradores estão ainda o secretário de Estado da Internacionalização, Bernardo Ivo Cruz, vários atores e apresentadores brasileiros, a ministra dos Povos Indígenas do Brasil, Sonia Guajajara, o ex-jogador da seleção portuguesa de futebol Deco, a apresentadora portuguesa Cristina Ferreira, entre outros.

O evento tecnológico, que nasceu em 2010 na Irlanda, passou a realizar-se na zona do Parque das Nações, em Lisboa, em 2016, e vai manter-se na capital portuguesa até 2028. A empresa anunciou recentemente a sua expansão para o Médio Oriente, com a Web Summit Qatar prevista para o início de 2024.