Ricardo Salgado está a participar num ensaio clínico internacional para avaliar o benefício de um medicamento experimental para a doença de Alzheimer. De acordo com o semanário Expresso, a defesa apresentou um novo relatório sobre o estado mental do ex-banqueiro no primeiro dia de debate instrutório.

Em causa está uma experiência que terá sido iniciada em julho de 2022, mas o relatório dá conta de um “agravamento de memórias” e alterações na “marcha, desequilíbrio e episódios de incontinência”. É ainda referido que Salgado apenas consegue manter “conversas de conteúdo simples” e que não estará capacitado para prestar declarações à justiça.

O Expresso revela que a defesa pediu uma reavaliação do estado mental do ex-banqueiro, um pedido que foi rejeitado por não ser “essencial à decisão a proferir nesta fase processual”, já que o estado de saúde apenas será ponderado em “eventual fase de julgamento que venha a correr”.

Há um ano, Ricardo Salgado foi condenado a uma pena total de seis anos de prisão efetiva por três crimes de abuso de confiança. Na altura, a defesa voltou a lembrar a doença de Alzheimer diagnosticada ao arguido, que estava “a ser seguido em Portugal”.