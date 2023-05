"Coroação molhada, coroação abençoada", mas o olhos estavam em William e Kate

Nas largas horas em que estes fãs da família real se reuniram no centro de Londres, não parou de chover um único segundo, mas isso não foi suficiente para demovê-los até ao momento em que a coroa pousou na cabeça do rei. Ouviram-se aplausos e um ou outro “God save the King”. O mesmo não se passou quando a rainha consorte foi coroada. A reação foi praticamente nula, afinal, muitos dos que ali estavam defendiam que quem deveria subir ao trono era Diana.

Harry, o filho mais novo do Rei, também não gerou entusiasmo. O duque de Sussex voou propositadamente dos Estados Unidos para se sentar na terceira fila da abadia de Westminster, vestido como um dos demais convidados. O príncipe deixou em casa, na Califórnia, Meghan Markle e os filhos, Archie (que celebrou hoje o 4º aniversário) e Lillybet. Pouco depois da cerimónia terminar saiu direto e acabou por não fazer parte do clã que subiu à varanda de Buckingham para saudar os milhares que encheram o The Mall e a rotunda fronteira ao palácio.

O percalço dos aviões e um regresso a casa conturbado para os britânicos

A segunda carruagem de Carlos e Camilla saiu – como estava previsto – da abadia de Westminster às 13h00. Numa marcha mais lenta, fizeram todo o caminho de volta pelo Parlamento britânico, passando em frente a Downing Street, até romperem pelo Admiralty Arch e darem de caras novamente com os milhares que os esperavam. Os dois acenavam com um sorriso tímido a quem os via a passar no segundo coche usado para o cortejo. Uma carruagem dourada feita em 1760, usada pela primeira vez pelo rei George III e última no Jubileu de Platina de Isabel II, no ano passado.

Desta vez o cortejo teve direito a uma escolta maior, com militares de países da Commonwealth e dos mais diversos regimentos das forças armadas do Reino Unido, e claro, o corpo da guarda do rei. A coreografia castrense foi irrepreensível na solenidade contribuindo para um espetáculo seguido do mundo inteiro.