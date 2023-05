A EDP Renováveis (EDPR) concluiu a construção de um projeto de energia solar de geração distribuída para autoconsumo de 19 Megawatts-pico (MWp) no telhado de uma fábrica na província chinesa de Anhui, informou esta segunda-feira a empresa, em comunicado.

O projeto, cuja construção começou no início do ano, foi instalado no telhado de uma fábrica de eletrónica de consumo, tem um contrato de longo prazo a 20 anos e está estruturado com 35.000 painéis solares.

Segundo a empresa, vai gerar mais de 22 Gigawatts-hora (GWh) de energia por ano, o que equivale a compensar cerca de 19.000 toneladas de emissões de carbono (utilizando o fator de emissão da China de 0,828 quilogramas de dióxido de carbono equivalente por Quilowatt-hora de eletricidade produzida (kg CO2e/kWh)).

Este projeto faz parte da capacidade instalada adicional de 150MWp de energia solar que a EDPR quer desenvolver na China e do compromisso em investir em projetos distribuídos e em centrais solares de larga escala, de forma a apoiar objetivo do país de atingir emissões líquidas zero de carbono até 2060″, lê-se no comunicado.

Através da aquisição da Sunseap em 2022, a EDPR tem mais de 730 Megawatts (MW) de capacidade solar nos mercados da região Ásia-Pacífico (APAC), representando atualmente 5% do portfólio global de energias renováveis da empresa.