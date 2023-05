Eduardo Madeira é a mais recente contratação da Rádio Observador. O humorista vai estrear-se esta quarta-feira como protagonista do programa “A Triangulatura do Paralelepípedo”, o debate fracturante que faltava, entre uma personagem de esquerda e outra de direita, ambas interpretadas pelo próprio Eduardo Madeira.

A rubrica vai para o ar às quartas-feiras pelas 9h30. E um segundo episódio pode ser ouvido aos domingos depois das notícias das 11h, nas Manhãs 360 de fim de semana. Os episódios serão também partilhados em vídeo no site e nas redes sociais do Observador.

Pode ver aqui o teaser do programa:

Este debate humorístico conta com a moderação de João Miguel Santos, radio host da Rádio Observador, que co-apresenta habitualmente o Contra-Corrente e é também autor do programa Conversas do Fim do Mundo.

Além de humorista, Eduardo Madeira, 51 anos, é também ator e guionista e participou em sucessos como Herman Enciclopédia, Os Contemporâneos, Donos Disto Tudo, Contra-Informação ou Conversa da Treta. Mais recentemente colaborou com o programa de Cristina Ferreira na TVI e participou nas novelas Festa é Festa e Rua das Flores.

Nas redes sociais, Eduardo Madeira tem 502 mil seguidores no instagram, 355 mil no facebook e 72 mil no tik tok, onde o Observador está a reforçar a presença.