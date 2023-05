O Concerto da Coroação de Carlos III reuniu uma série de caras bem conhecidas, nem todas do meio da música. É o caso de Tom Cruise, que apareceu num vídeo a pilotar um avião e a convidar o Rei para ser “seu co-piloto”. O concerto aconteceu nos jardins do Castelo de Windsor, nos arredores de Londres, e reuniu uma plateia com cerca de 20 mil pessoas, entre elas muitas membros da família real.

O jornal Telegraph partilhou o vídeo, com cerca de um minuto e 20 segundos, que passou durante o espetáculo e que foi gravado com antecedência. Começa com o ator Pierce Brosnan, ex-agente 007 ao serviço de Sua Majestade no cinema, a lembrar que o atual Rei foi o príncipe de Gales que teve o título durante mais tempo, durante o qual “desenvolveu uma série de aptidões de homem de ação”. O ator afirma conta que, aos 22 anos, Carlos já era um piloto com formação completa da Royal Air Force (RAF). Depois aparece Bear Grylls, protagonista de documentários de ação e sobrevivência na Natureza e condecorado pela casa real, a relembrar feitos do Rei na aviação.

Por fim, vê-se Tom Cruise a pilotar um avião (o seu próprio P-51), a partir do qual envia uma mensagem ao Rei. “De piloto para piloto. Sua Majestade, pode ser meu co-piloto em qualquer altura.”

No entanto, esta não foi a única vez que Tom Cruise enviou uma mensagem dos céus durante este fim de semana. O ator terá aproveitado a viagem na aeronave para gravar dois vídeos. O segundo foi o discurso de aceitação do prémio de Melhor Performance num Filme nos MTV Movie & TV Awards, pela sua participação em “Top Gun: Maverick”. O ator até levava consigo o troféu em forma de pacote de pipocas, relata a People, e é possível ver no vídeo partilhado pela MTV no Twitter.

Things we'll never forget: @TomCruise's performance in #TopGun: Maverick ???? Congrats to Tom Cruise on winning Best Performance in a Movie at the 2023 #MTVAwards! pic.twitter.com/dZr3Wglpdq — Movie & TV Awards (@MTVAwards) May 8, 2023

Apesar de ter aparecido em vídeos tanto em Londres como na Califórnia, este domingo Tom Cruise esteve de facto em Miami, onde assistiu ao Grande Prémio de Fórmula 1 e onde se cruzou com a cantora Shakira, segundo conta o Daily Mail.

Foram várias as celebridades que apareceram no Concerto da Coroação através de vídeos e que abordaram aspetos menos conhecidos da vida do Rei, como as suas paixões ou passatempos. Os atores Hugh Jackman, Joan Collins, Tom Jones e Richard E Grant participaram na festa através do ecrã e destacaram o interesse de Carlos III por Arte, cultura, animais e Natureza.