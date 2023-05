(Em atualização)

Rita Lee, a irreverente rainha do rock brasileiro, morreu esta terça feira aos 75 anos. A confirmação da notícia foi publicada no Instagram oficial da cantora e compositora.

Lee esteve internada durante vários dias no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, a mesma instituição onde Pelé morreu em dezembro passado. No dia a seguir ao internamento, o marido da artista, Roberto de Carvalho, escreveu nas redes sociais que Rita Lee estava “bem” e a recuperar, sem adiantar o motivo concreto da entrada no hospital.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.