Primeiro, o ouro em K1 500. A seguir, a prata em K1 1.000. Agora, o bronze em K2 500 mistos com Teresa Portela. Acabou? Ainda não porque este domingo haverá a final de K1 5.000, onde parte na frente como um dos favoritos. No entanto, a regra mantém-se: em cada prova que Fernando Pimenta participa nesta I Taça do Mundo que se está a realizar na cidade húngara de Szeged, vai sempre ao pódio. E vão três medalhas.

Numa prova que não costuma fazer parte das opções do canoísta de Ponte de Lima em termos internacionais, Pimenta fez dupla no K2 500 mistos com a também atleta do Benfica Teresa Portela, terminando a final A na terceira posição com o tempo de 1.37,79 atrás de duas embarcações da Austrália: Alyssa Bull e Jackson Collins (1.36,11) e Riley Fitzsimmons e Yale Steinepreis (1.37,56). Participaram ainda nesta decisão desta manhã as equipas de Hungria (barcos 1 e 2), Itália (barcos 1 e 2), Eslovénia e Dinamarca.

Em atualização