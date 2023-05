A meio da prova, Fernando Pimenta estava em terceiro lugar. Os derradeiros metros da final A de K1 1000 da Taça do Mundo de canoagem, em Szeged, na Hungria, mostraram que o português ainda tinha energia reservada nos ombros largos para subir ao segundo lugar. No seu rasto, ficou Balint Kopasz, campeão olímpico e do mundo, à frente, Adam Varga. Os dois húngaros, prata da casa, ficaram com o bronze e o ouro, respetivamente, numa das provas mais aguardadas.

Depois de ter chegado ao ouro no K1 500, o canoísta de Ponte de Lima estava entusiasmado para alcançar a segunda medalha em duas finais. “É bom voltar ao pódio, é bom começar a nova época internacional com uma medalha de ouro na primeira final. Um dia muito duro (praticamente 10 horas na pista) onde também conseguimos um lugar na final A em K1 1000”, salientou na conta do Instagram onde exibia a primeira medalha conquistada na Hungria.

As boas sensações acabaram por se confirmar. Fernando Pimenta ficou a apenas 1.57 segundos do vencedor Adam Varga (3:33.10). Kopasz atrasou-se 3.53 segundos em relação ao tempo do compatriota. “Os húngaros apareceram muito fortes, a trabalharem em casa. Estou muito feliz de ter duas medalhas em duas finais. Não estou na minha melhor forma, mas senti-me muito bem. Cheguei à segunda metade da prova com boas sensações. Tive a possibilidade de controlar a prova em alguns momentos, mas, na parte final, não me senti assim tão rápido. O Adam esteve muito forte”, comentou o português depois de ter deixado o kayak.

Fernando Pimenta ainda tem duas finais para disputar na competição. Este domingo, o canoísta volta à água para as finais de K2 500 misto (com Teresa Portela) e de K1 5000.