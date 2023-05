O Serviço Secreto norte-americano deteve um homem que, aparentemente de forma intencional, colidiu nesta madrugada contra barreiras de segurança muito perto da Casa Branca, em Washington DC. Segundo a informação citada pela agência Reuters, no interior do camião foi encontrada uma bandeira nazi.

Trata-se de um camião alugado, de um modelo tipicamente usado para entregas de encomendas. A detenção do condutor, que terá feito duas investidas sobre as barreiras de segurança, foi confirmada pelo Serviço Secreto dos EUA e por testemunhas citadas pela agência noticiosa.

O incidente não provocou vítimas nem danos materiais. “A investigação revelou, de forma preliminar, que o condutor poderá ter querido atingir intencionalmente as barreiras de segurança na Lafayette Square”, afirmou um porta-voz do Serviço Secreto dos EUA, através do Twitter.

As forças de segurança usaram um robô para abrir a porta traseira do camião, por receio de que pudesse estar armadilhado.

NEW VIDEO: Chris says he was walking home from his run on the mall when he witnessed uhaul driver ram the barricade at Lafayette Park near White House a second time.

"I decided it was time to get the hell out of there" he says

????: @itszaboji

pic.twitter.com/hE3JoRCFV5

— angie goff (@OhMyGOFF) May 23, 2023