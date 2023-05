A frase deixou um país, uma modalidade e uma comunidade inteira em suspenso. Pela primeira vez, aos 38 anos e ainda com uma temporada de contrato com os Lakers, LeBron James colocou em cima da mesa um cenário que será o fim de uma era: o adeus.

“Vamos ver o que acontece daqui para a frente. Não sei. Não sei. Tenho muito em que pensar, para ser honesto. Pessoalmente, tenho muito em que pensar sobre a ideia de seguir em frente a jogar basquetebol”, disse o norte-americano esta segunda-feira e na sequência da derrota no Jogo 4 da final da Conferência Oeste com os Denver Nuggets, um desaire que afastou os Lakers das Finals da NBA e que apurou a equipa de Nikola Jokić, que fica agora à espera do vencedor do duelo entre Miami Heat e Boston Celtics do lado Leste dos Estados Unidos.

“I got a lot to think about… Just personally with me moving forward with the game of basketball… I got a lot to think about.” LeBron considering retirement??? ???????? pic.twitter.com/442H08PagG — LakeShowYo (@LakeShowYo) May 23, 2023

LeBron James tem contrato até ao fim da próxima temporada e o vínculo que renovou em setembro do ano passado permite-lhe ainda prolongar a ligação aos Lakers até 2025, numa cláusula que só pode ser ativada por ele próprio. Esta segunda-feira, terminou o Jogo 4 contra os Nuggets com 40 pontos, 10 ressaltos e nove assistências, não conseguindo liderar a equipa de Los Angeles às Finals depois de uma quase ressurreição na reta final de uma época que começou francamente mal para o conjunto.

“Tem tudo a ver com estar disponível, com manter a minha cabeça no sítio e esse tipo de coisas. Estar presente no court, estar presente no balneário, nas viagens de autocarro, nos voos. É um desafio, obviamente. Foi uma temporada muito desafiante para mim e para a nossa equipa, tendo em conta o que sabemos que aconteceu no início do ano. Foi uma viagem fixe, uma viagem muito fixe”, acrescentou James, recordando a péssima série de duas vitórias e 10 derrotas que os Lakers registaram no arranque da temporada.

“Não gosto de dizer que foi um ano bem sucedido, porque neste ponto da minha carreira não jogo para mais nada que não seja conquistar títulos. Não fico entusiasmado com uma final de Conferência. Já estive lá muitas vezes e não é divertido não fazer parte das Finals. Acho que vou refletir sobre a minha carreira quando acabar, não sei. A única coisa que me preocupa é estar disponível para os meus colegas, e não gosto do facto de não ter jogado os jogos que pretendia por ter estado lesionado. É a única coisa que me importa, estar disponível para os meus colegas”, terminou, deixando a ideia de que o fim da carreira passa essencialmente por já não se sentir tão preparado fisicamente.

Com 20 anos de NBA, LeBron James já foi campeão em quatro ocasiões: 2012 e 2013 com os Miami Heat, 2016 com os Cleveland Cavaliers e 2020 com os Lakers. Foi o MVP das Finals nesses mesmo quatro anos e All-Star em 19 temporadas, tornando-se o melhor marcador da história da NBA no passado mês de fevereiro ao ultrapassar o recorde de Kareem Abdul-Jabbar que durava desde 1984.