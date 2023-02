Magic Johnson recebeu a bola para lá da linha de três pontos, a exatos 180 graus da tabela, o que é uma forma pomposa de dizer que estava de frente para a mesma. Tinha um adversário em cima, infletiu para a direita tentando tirar proveito de um bloqueio para arranjar espaço, mas o defesa permaneceu em cima dele, sempre na parte de fora do perímetro. Magic segurou, levantou a cabeça à procura do passe e viu o homem no pintado, com o 33 nas costas. Magic usou a sua altura para passar a bola por cima do defesa e fazê-la chegar ao homem no pintado com o 33 nas costas – e quando a bola chegou às mãos deste, o homem no pintado, de costas para o aro, fingiu que ia para a direita, rodou para a esquerda e, com o braço direito esticado para fora, aplicou o gancho, o gesto técnico que o tornou famoso – e ali, a 5 de abril de 1984, caía o recorde de pontos marcados por um jogador na história da NBA, que pertencia a Wilt Chamberlain.

O novo recordista, o homem com o 33 nas costas, era Kareem Abdul-Jabbar.

Trinta e nove anos depois, Kareem Abdul-Jabbar estava sentado na Crypto.com Arena, o novo nome do pavilhão dos Lakers (que foi a equipa pela qual Kareem bateu o recorde), envergando um blusão negro com um 33 nas costas quando Lebron James fez um jumper à entrada do garrafão e com esses dois pontos quebrou o recorde. É caricato que nos dias seguintes a internet se tenha perguntado qual o significado daquele 33 – mas talvez tenha sido proveitoso, porque o casaco faz parte de uma nova linha de moda que Kareem vai lançar. A América é isto: podes perder o teu recorde de maior número de pontos marcado numa competição mas aproveitas para fazer dinheiro.

