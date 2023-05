O plano de verão do Governo para os blocos de partos já está fechado. O hospital das Caldas da Rainha e o de Santa Maria, em Lisboa, vão, em breve, sofrer obras de remodelação, levando ao encerramento temporário das maternidades. Assim, as grávidas dessas áreas deverão ser atendidas nos hospitais públicos mais próximos enquanto durarem as obras que, na unidade lisboeta, deverão demorar um ano. A notícia é avançada pelo jornal Público.

Na quarta-feira, o ministro Manuel Pizarro anunciou que o Serviço Nacional de Saúde (SNS) vai realizar convenções com entidades privadas e sociais para realização de partos, com o objetivo de minimizar o impacto do verão. Ou seja, os partos previstos para o SNS poderão ocorrer num privado.

“Esta medida insere-se naquilo que a Direção Executiva do SNS está a fazer para preparar o verão no contexto das dificuldades normais do verão e num contexto também de realização de obras muito importantes em algumas das maternidades públicas”, disse o ministro da Saúde aos jornalistas, à margem de uma conferência.

Segundo o Público, esta modalidade de parceria com os privados será apenas para grávidas com mais de 36 semanas e sem fatores de risco. Os privados em causa serão os hospitais Lusíadas, Cuf e Luz, recebendo o pagamento previsto na tabela da ADSE.

Quanto à rede pública, o jornal escreve que a maternidade do Santa Maria fecha em agosto e as grávidas serão encaminhadas para o São Francisco Xavier. Nas Caldas da Rainha, a unidade encerra em junho e o atendimento de grávidas passa a ser feito no Hospital de Leiria.