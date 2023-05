As estações do metro do Marquês de Pombal, Parque e Picoas, em Lisboa, serão encerradas sábado à tarde e várias estradas condicionadas, antes do início do último jogo do Benfica no campeonato nacional de futebol, anunciou esta sexta-feira a PSP.

O último jogo do Benfica no campeonato, contra o Santa Clara, está marcado para as 18h00, no Estádio da Luz.

Num comunicado, a PSP indica que, “na eventualidade de serem realizadas celebrações do campeão da Liga Bwin”, levará a cabo uma operação especial para que os festejos “decorram num ambiente festivo e em segurança”.

Assim, a partir das 16h30 vão existir condicionamentos no eixo Entrecampos/Marquês de Pombal (onde se inclui o corte na Rotunda de Entrecampos, Avenida da República, Praça Duque de Saldanha e Avenida Fontes Pereira de Melo) e no eixo Praça de Espanha/Marquês de Pombal (Praça de Espanha e Avenida António Augusto Aguiar).

Também o eixo Amoreiras/Marquês de Pombal (Avenida Engenheiro Duarte Pacheco, onde se inclui o corte e isolamento do túnel do Marquês e Rua Joaquim António de Aguiar) e o eixo Restauradores/Marquês de Pombal (Praça dos Restauradores e Avenida da Liberdade) vão estar condicionados.

Tal como em anos anteriores, a PSP definiu locais através dos quais é possível aceder à Praça do Marquês de Pombal, a partir das 17h00, “após controlo e revista pela PSP”: Avenida Fontes Pereira de Melo com a Rua Tomás Ribeiro, Avenida Fontes Pereira de Melo com a Rua Martens Ferrão e a Rua Braamcamp.

Outros dos locais definidos são a Avenida da Liberdade com a Rua Alexandre Herculano, Avenida Joaquim António de Aguiar com a Rua Castilho, Avenida Duque de Loulé com a Rua Eça de Queiroz e Avenida António Augusto Aguiar.

A implementação deste perímetro de acesso ao Marquês de Pombal “levará, a partir das 16h30, ao encerramento de estações do Metropolitano para entrada e saída de passageiros nas estações do Marquês de Pombal, Parque e Picoas”, indica a PSP.

No comunicado, a polícia aconselha os adeptos a privilegiarem os transportes públicos e a não estacionarem em locais proibidos, nem a deixar objetos expostos no interior, caso optem pelo carro.

Lembrando que vai ser feito um controlo de entrada de objetos no perímetro dos festejos, a PSP aconselha os adeptos a verificarem os objetos que transportam.

A polícia aconselha ainda todos os adeptos a terem “comportamentos e atitudes adequados a um ambiente desportivo e festivo, de respeito por todos os participantes, evitando o incentivo à violência”.