A Volkswagen abriu a 2 de Junho as encomendas para a sua mais recente criação, o Golf R 333, que é simultaneamente o mais potente e o mais caro Golf da história. Contudo, 8 minutos depois as encomendas encerraram, uma vez que esgotaram as 333 unidades disponíveis, o que equivale à aquisição de 42 veículos por minuto.

O Golf R 333 foi concebido tendo como base o Golf R Performance. Para elevar o carácter desportivo do modelo, o motor 2.0 sobrealimentado de quatro cilindros eleva a potência dos anteriores 320 cv para uns ainda mais impressionantes 333 cv, com o binário a manter-se nos 420 Nm. Com este incremento da potência, o Golf R 333 viu a velocidade máxima saltar de 250 para 270 km/h, enquanto os 0-100 km/h passaram a ser alcançados 0,1 segundos mais cedo, precisamente 4,6 segundos depois do arranque.

O interior do Golf R333 5 fotos

Além do incremento do débito do motor, o Golf R 333 exibe ainda uma pintura específica, com o tejadilho em preto a contrastar com o resto da carroçaria em verde-lima metalizado, notando-se ainda o grafismo “333”, os escapes Akrapovic com panelas em titânio e as belas jantes de 19”. No interior, é importante realçar o sistema de som da Harman Kardon, os bancos desportivos e envolventes revestidos a couro Nappa e vários elementos decorativos em fibra de carbono.

Se as encomendas abriram e fecharam com uma rapidez incrível, os compradores têm agora que esperar por Outubro para pôr as mãos no mais desportivo dos VW Golf, mês em que as 333 unidades a fabricar começarão a ser entregues. Mas atenção ao preço, dado que, na Alemanha, o Golf R 333 (76.000€) exige quase mais 20 mil euros do que o Golf R Performance (57.000€).