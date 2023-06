Atropelamento mortal na A6. Ex-chefe de segurança de Eduardo Cabrita "não sentiu que as viaturas seguissem em excesso de velocidade"

Em atualização

Eduardo Cabrita seguia na A6 num BMW, ao lado do seu motorista, Marco Pontes, em excesso de velocidade. Decorriam, naquele dia 18 de junho de 2021, trabalhos de manutenção naquela autoestrada. Nuno Santos estava a trabalhar e morreu, depois de ser atropelado pelo carro do então ministro da Administração Interna e, dois anos depois, Eduardo Cabrita entrou na sala principal de audiências do tribunal judicial de Évora para explicar o que se passou. À saída do tribunal de Évora, o advogado de Eduardo Cabrita, Magalhães e Silva, disse que o interrogatório a Nuno Dias “foi importante porque permitiu esclarecer duas” questões: a posição do carro em que se encontrava o ex-ministro na estrada e a questão do excesso de velocidade em que a comitiva seguia em direção a Lisboa.

A sessão está a decorrer à porta fechada, Eduardo Cabrita não falou durante a manhã e apenas foi ouvido Nuno Dias, seu então chefe de segurança. Os dois são arguidos neste processo e no dia 30 de junho ficarão a saber se vão a julgamento pelo crime de homicídio por negligência, por omissão. À porta do tribunal, Magalhães e Silva fez breves referências à sessão da manhã e aos dois “esclarecimentos” que resultaram do depoimento de Nuno Dias: “Em primeiro lugar, que ele não sentiu que as viaturas seguissem em excesso de velocidade. E, em segundo lugar, que a viatura do senhor ministro seguia do lado esquerdo, e bem, porque são essas as regras de segurança de circulação”, adiantou o advogado, ao lado de Eduardo Cabrita, que se manteve em silêncio.

Os advogados não quiseram prestar mais declarações, nem falar mais em detalhe sobre o que se passou dentro da sala de audiências esta manhã. O advogado da família do trabalhador, José Joaquim Barros, disse apenas que Nuno Dias “fez declarações, no mínimo, com consistência, acrescentando, no entanto, que “nem sequer faz sentido estar a tentar sumariar as declarações”.

O antigo ministro da Administração Interna foi constituído arguido em março, apesar de no ano passado o Ministério Público ter considerado que não havia motivos para acusar Eduardo Cabrita do crime de homicídio por negligência por omissão. A Associação de Cidadãos Auto-Mobilizados avançou então com um requerimento para abertura de instrução — incluindo o ex-ministro –, o tribunal de instrução rejeitou esse pedido, mas a Relação de Évora veio, em março deste ano, dar razão à associação que entrou no processo como assistente.