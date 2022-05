Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Ministério Público concluiu que nem o antigo ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, nem o seu chefe de segurança de segurança da PSP, Nuno Dias, devem ser acusados de homicídio por negligência por omissão no caso do atropelamento na A6 — que resultou na morte de um funcionário de uma empresa que fazia limpeza nas bermas da autoestrada. O caso foi assim arquivado contra os dois, permanecendo a acusação contra o motorista Marco Pontes, que deverá responder pelo crime de homicídio por negligência.

Segundo o despacho de acusação, consultada pelo Observador, Eduardo Cabrita não violou qualquer dever de cuidado e não lhe cabia a ele “sindicar”o que o motorista fazia, como alegou a Associação de Cidadãos Automobilizados quando pediu que o caso fosse reaberto para aferir a culpa do governante. A procuradora entende que ao delegar em Marco Pontes a responsabilidade de conduzir a viatura de serviço, exime a responsabilidade do governante. Até porque, segundo o próprio Cabrita, nesses momentos ele aproveitava para por o trabalho em dia não assumindo as funções de “copiloto”. O ex-governante diz mesmo que nem se apercebeu que o carro seguia na faixa de rodagem mais à esquerda, enquanto os outros dois carros da comitiva ocupavam posições diferentes.

Também o dever de Nuno Dias, escreve a procuradora, era apenas para com Eduardo Cabrita, a Alta Entidade que lhe cabia proteger. Mais, durante esta última fase do inquérito, o Ministério Público deu mesmo como provado que o Corpo de Segurança Pessoal da PSP (incluindo Nuno Dias), foi excluído das funções de proteção de Eduardo Cabrita, em relação à circulação de viaturas a pedido do próprio governante.

Este dever cabia sim, diz o MP, a Marco Pontes, que ao conduzir pela faixa da esquerda e ultrapassando os limites de velocidade legalmente previstos “violou os deveres de cuidado a que se encontrava sujeito”.

A procuradora lembra ainda uma “circunstância” que já tinha referido no primeiro despacho de acusação: a imprevisibilidade de Nuno Santos, a vítima que saiu do separador central para atravessar a autoestrada.

O Ministério Público tinha acusado, em dezembro, de homicídio por negligência o motorista que seguia ao volante do carro onde estava o ministro da Administração Interna. Em Janeiro, no entanto, depois do assistente do processo, a Associação de Cidadãos Automobilizados, ter pedido ao diretor do Departamento de Investigação e Ação Penal de Évora para intervir, o caso foi reaberto. O procurador responsável pedia à procuradora para aferir a responsabilidade do ex-ministro Eduardo Cabrita no acidente, uma vez que era o superior hierárquico do motorista, e acrescentava também o chefe de segurança pessoal da PSP — cuja responsabilidade tinha sido apontada pelo advogado que representa a vítima no seu requerimento de abertura de instrução.

A procuradora Catarina Silva reabriu o inquérito e ordenou que ambos fossem constituídos arguidos, mas devido à imunidade parlamentar de Cabrita (que se demitiu das funções de ministro, mas se manteve como deputado) só conseguiu ouvir o ex-ministro e constitui-lo arguido em finais de abril. Agora, na decisão de 10 de maio, a que o Observador teve acesso, a magistrada mantém a decisão inicial de acusar o motorista Marco Pontes e de arquivar as suspeitas de homicídio por negligência contra os outros dois arguidos.