Sinalização dos trabalhos, velocidade excessiva e versões alinhadas. O que disse Cabrita (e testemunhas) no processo e o que o MP decidiu

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Minutos depois de o carro do Ministério da Administração Interna ter colhido um trabalhador em plena A6, Eduardo Cabrita foi afastado do local do acidente num carro de segurança da comitiva. Já o motorista que conduzia o BMW, e que agora é acusado de homicídio por negligência, ficou no local visivelmente transtornado. Marco Pontes ora se levantava ora se sentava na berma da estrada, tendo mesmo que pedir a outros ocupantes do carro que o ajudassem a mostrar a sua identificação, enquanto Nuno Santos esperava pelos primeiros socorros.

Esta é uma das informações que consta nos depoimentos prestados no inquérito, que correu no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Évora, e cuja acusação foi conhecida esta sexta-feira, culminando no pedido de demissão do próprio ministro. No despacho, de 25 páginas, o motorista — que seguia a 163km/h — acaba por ser acusado de não respeitar as regras de trânsito mas é ilibado do crime de “condução perigosa”. E um despacho em que ministro, assessor do ministro e segurança pessoal de Cabrita apresentam versões coincidentes na ideia de que não foi dada qualquer indicação a Marco Pontes sobre a velocidade a que devia seguir.

Da comitiva de Eduardo Cabrita, naquele dia 18 de junho de 2021, faziam parte dez pessoas, divididas por três carros que circulavam praticamente juntos, numa viagem de regresso a Lisboa, depois da passagem pela Escola da GNR, em Portalegre. Eduardo Cabrita vinha num BMW, sentado a meio no banco de trás. Com Cabrita, seguiam um assessor, do seu lado esquerdo, e um segurança, à direita do ministro. Ao volante vinha Marco — que incorre agora numa pena de prisão de três anos —, acompanhado do oficial de ligação do MAI à GNR.