Já foi dos menos adorados na Luz pelo passado no FC Porto, mas acabou por ser um dos mais aplaudidos na cerimónia de entrega do troféu de campeão nacional e, pelo vistos, é um amor que está para durar. Otamendi renovou com o Benfica até 2025.

Muito se falou que o argentino poderia deixar os encarnados. O principal interessado parecia ser o River Plate que, inclusivamente, ofereceu uma camisola ao jogador durante a concentração da seleção alviceleste no Mundial. No entanto, o jogador de 35 anos colecionava pretendentes um pouco por todo o globo. O defesa-central vai mesmo continuara vestir o equipamento do Benfica, algo que fez por 127 vezes ao longo das últimas três temporadas.

O treinador dos encarnados, Roger Schmidt, já tinha manifestado interesse em que Otamendi permanecesse no plantel para a temporada 2023/24. “Acho que o Nico foi um grande capitão para a nossa equipa. Tem muita experiência. Esta temporada foi incrível, tornou-se campeão do mundo e campeão português”, disse o técnico no final da época. “Espero que o Nico fique, mas não tenho a certeza. Começámos antes do Natal a falar de um novo contrato. Ele sempre quis esperar até ao fim da temporada”.

Neste momento, o desejo do alemão foi concretizado. O Benfica evita assim uma revolução no setor defensivo visto que, dos elementos habitualmente titulares, perdeu Grimaldo.