No melhor pano cai a nódoa e, na Bugatti, caiu um jogo de jantes que nunca deveria ter sido instalado no Chiron Super Sport. O fabricante francês realça que os veículos como o seu, capazes de atingir 440 km/h, submetem a um esforço brutal as jantes, em termos de carga. Daí que o Super Sport, mais veloz, necessite de jantes mais robustas.

Com 1600 cv, o Super Sport nasceu como longtail, com uma carroçaria mais aerodinâmica que permite alcançar 490,484 km/h numa pista oval, um novo recorde para este tipo de veículos. Daí que, passado pouco tempo, a Bugatti arrancasse coma a produção (e venda) de 30 unidades de um Super Sport 300+, uma referência ao facto de ter conseguido ultrapassar as 300 milhas/hora, o equivalente a 482,7 km/h. A velocidade máxima do carro de série foi depois refreada para 440 km/h, 50 km/h abaixo do recorde, mas ainda assim a necessitar de jantes diferentes das utilizadas pelos restantes Chiron, limitados a 420 km/h.

A Bugatti, que já entregou as 30 unidades, descobriu agora que uma delas foi equipada com jantes que podem não suportar os esforços a 440 km/h. E uma falha, a esta velocidade, pode resultar num despiste.

O Super Sport usufrui de uma carroçaria mais aerodinâmica, por ter menos apoio, perseguindo uma velocidade máxima superior. Quando o condutor selecciona o modo de condução Top Speed Mode, o Super Sport reduz ainda mais o apoio aerodinâmico, ou seja, o downforce. E isto pode originar uma situação potencialmente perigosa, segundo o que a própria Bugatti reportou à NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration), a entidade reguladora que controla e informa os utilizadores de todos os riscos associados a problemas de concepção ou produção dos veículos comercializados nos EUA.

Avança a Bugatti que apenas homologou dois tipos de jantes capazes de suportarem os esforços inerentes ao Super Sport. Por lapso da fábrica francesa, umas jantes BBS destinadas ao Chiron normal, com 1500 cv e limitado a 420 km/h, acabaram por ir parar ao configurador do Super Sport e ser montadas num destes modelos mais velozes. O construtor já informou o proprietário sobre o problema e procederá em breve à troca das jantes, sem qualquer encargo para o proprietário.